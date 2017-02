Ile Maurice: Affaire «bal kouler» - Le DPP demande trois semaines de plus pour étudier le dossier

«Matters are being considered at the level of the DPP and we need some time». C'est ce qu'avait déclaré Me Medaven Armoogum, avocat du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) le 10 janvier dans l'affaire «bal kouler».

Un mois plus tard, les choses en sont au même point, ou presque. Ce lundi 6 février, devant la magistrate Adila Hamuth, le représentant du bureau de Me Satyajit Boolell a réclamé trois semaines de plus pour étudier le dossier.

«A few matters need to be clarified», dit Me Medaven Armoogum. La magistrate Adila Hamuth a donc fixé la prochaine audience au 27 février. Le bureau du DPP devra alors faire connaître sa position. Soit si une accusation formelle sera retenue contre l'ex-ministre Raj Dayal ou si les poursuites seront abandonnées.

C'est là une situation qui ne plaît guère à Me Jacques Panglose, avocat de Raj Dayal, S'il se dit disposé à patienter trois semaines, il soutient que si le DPP demande un nouveau renvoi, il présentera une nouvelle fois sa motion de radiation des charges contre son client.

Précédemment, soit le 10 janvier, Me Medaven Armoogum avait déclaré que le bureau du DPP n'avait reçu le dossier que la veille de l'audience et qu'il fallait plus de temps pour tout étudier.

L'ancien ministre de l'Environnement est sous le coup d'une accusation provisoire d'avoir sollicité un pot-de-vin de l'homme d'affaires Patrick Soobhany, pour des contributions d'ordre politique, en marge de la fête Holi. Il avait été arrêté par l'ICAC, le 6 avril dernier, sous l'article 4 de la Prevention of Corruption Act.