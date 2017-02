Ile Maurice: Possession de cartes prépayées volées - Un suspect plaide coupable

Il est accusé d'avoir réceptionné 74 cartes prépayées, Emtel et Orange, qui proviennent d'un vol. Mamade Sherif Mooraby, un boutiquier, a plaidé coupable devant la magistrate Niroshni Ramsoondar siégeant en cour intermédiaire, lundi 6 février.

L'autre accusé, Reshad Lallmohamud fait, lui, l'objet de cinq accusations dans cette affaire, notamment «looting», «knowingly receiving articles abstracted by means of a crime», «larceny by night breaking», «possession of article abstracted by means of a crime» et «threatening arson». Ce peintre de 26 ans, connu sous le nom de Yoko est accusé d'avoir volé quatre paquets de cartes prépayées d'Emtel et Orange de Rs 100 et Rs 50 respectivement le 5 septembre 2012 au commerce de Jhootoo Nabeebaccus.

Le suspect aurait également commis une effraction dans la nuit du 13 septembre 2012 et aurait volé plusieurs cartes prépayées d'Emtel et Orange, des paquets de cigarettes ainsi qu'une somme de Rs 5 000. Une lettre dans laquelle Reshad Lallmohamud menacé d'incendier une boutique a également été retrouvée par les enquêteurs dans cette affaire.

Le procès sera appelé le lundi 22 mai.