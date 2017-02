Algérie: Colloque sur l'uléma Mohamed Ben Amar El Houari fin février à Oran

Oran — Un colloque national sur la vie et les œuvres de l'uléma imam et saint-patron Mohamed Ben Amar El Houari est prévu les 27 et 28 février courant à Oran, a-t-on appris dimanche des organisateurs.

Cette rencontre traitera de la personnalité de Sidi El Houari (1350-1439), de sa contribution à la vie scientifique et culturelle à Oran et en Algérie et de sa vie spirituelle, notamment côté soufisme, selon le comité d'organisation.

Organisé par le laboratoire des manuscrits de la civilisation musulmane en Afrique du nord de la faculté des sciences humaines et islamiques de l'université d'Oran 1 "Ahmed Benbella", ce colloque verra la participation d'une pléiade d'enseignants et chercheurs de 12 universités du pays.

Une série de conférences est programmée lors du colloque qui abordera deux axes traitant de la vie et de l'époque de Sidi El Houari.

L'imam Abou Abdellah Mohamed Ben Amar El Houari est un célèbre érudit d'Oran né à Houara, dans la région d'El Kalaa (Relizane), qui a voyagé dans plusieurs cités célèbres à la recherche du Savoir foulant les sols de Béjaïa, Tlemcen, Fès (Maroc), Tunis (Tunisie), la Libye et le Caire (Egypte) où il s'était installé un bon moment à la mosquée d'El Azhar, avant de se rendre aux deux Lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite pour y accomplir le pèlerinage et ensuite, toujours dans sa quête de recherche du Savoir, à El Qods (Palestine) et à Damas (Syrie) pour enfin regagner le pays.

Dans une époque où marquée par le soufisme, il se consacra à la méditation et s'abreuva de savants soufis de Bejaia dont cheikh Ahmed Ben Idriss et El Ouaghlissi.

Doté d'un grand savoir, l'Imam El Houari s'installa finalement à Oran et ouvrit des écoles coraniques et d'enseignement du fiqh et du hadith.

Parmi ses œuvres, "Ettashil", "Charh el mounfaridja", "Essahw oua tanbih", "Ettibiane" et "Tabsirat essa'il".