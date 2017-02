Maroc: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - Cara corrige l'ASK

Le leader AS Otoho a été accroché à Pointe-Noire (1-1) par La Mancha. Par ailleurs, la prestation de l'As Cheminots continue à inquiéter ses fans. Cette formation s'est inclinée à Pointe-Noire (1-2) face à Tongo football club. Le FC Nathaly's a aussi courbé l'échine face à une équipe de Brazzaville mais au stade Alphonse -Massamba-Débat. Saint-Michel de Ouenzé l'a dominée sur deux buts de Chadly Kennedy inscrits respectivement à la 13e et 25e minute contre rien. Face aux Brazzavillois, seule Nico-Nicoyé a su tirer son épingle de jeu. Cette équipe a surpris le FC Kondzo à Brazzaville (2-1).

C'est à l'heure de jeu que Cara a lancé son festival offensif. Wilfried Nkaya conclut de la belle manière l'offrande de Mboungou pour une ouverture du score. Francis Okombi l'a imité à la 52e minute sur un centre manqué qui échoue dans la lucarne. A deux buts à zéro, la messe était dite pour l'ASK. Mais les Aiglons ont rajouté une couche, en appuyant surtout là où ça fait mal. Et la sanction était très sévère. Joseph Mbangou a aggravé le score à la 59e minute puis à la 62e minute Wilfried Nkaya a clôturé en beauté le spectacle en signant un doublé. Grâce à cette victoire, les Aiglons comptent désormais huit points soit deux de moins que l'Etoile du Congo et Patronage Sainte-Anne mais avec un match en retard : celui qui devrait les opposer à La Mancha.

Cara a écrasé l'AS Kimbonguela (ASK) 4-0 lors de la 5e journée du championnat national, avant de signer sa première victoire à Brazzaville. Depuis le début de la compétition, Cara n'avait plus connu ce bonheur au stade Alphonse-Massamba-Débat. Après avoir concédé deux matchs nuls d'affilée respectivement face à la Jeunesse sportive de Talangaï et le FC Kondzo, les Aiglons lancèrent leur compétition à Pointe-Noire en écrasant lors de la 3e journée, l'AS Cheminots sur un score de 4-0. Ils ont réédité la même performance le 5 février pour un match test avant la campagne africaine.

