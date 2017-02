Congo-Brazzaville: Gare aux jeunes voyous qui mettent des uniformes scolaires !

La mesure de l'uniformisation de la tenue scolaire dans le public et le privé a été saluée par de nombreux parents d'élèves, certains établissements scolaires privés, nonobstant la résistance passagère de bien d'autres établissements scolaires privés. Mais il y a un triste comportement qui est en train de voir le jour émanant des jeunes adolescents voyous, ceux-là même appelés des bébés noirs ou bébés lilis qui descendent dans des écoles pour commettre leurs forfaits tout en se servant de la tenue scolaire.

Ce comportement inacceptable qui est en train de voir le jour appelle de la part des gestionnaires des établissements scolaires publics ou privés une vigilance accrue, car ces « intrus-trompeurs » sont capables de s'infiltrer parmi les élèves pour aller causer leurs sales besognes. Ainsi, le constat est que la violence à l'école que la société décrie ces derniers temps n'est pas seulement le fruit des rixes qui opposent des élèves de tel établissement scolaire à ceux d'un autre établissement, il est devenu surtout une occasion pour ces jeunes voyous aux tenues scolaires trompeuses de soutirer des objets que des vrais élèves ont par devers eux.

Et pourtant, en temps normal, la tenue scolaire n'est portée ou ne doit être portée que par un ou des élèves qui sont formellement inscrits dans tel ou tel établissement scolaire. Ce phénomène d'élèves voyous faisant usage de la tenue scolaire est favorisé par des inscriptions qui ne se finissent jamais dans ces élèves. À cause de ces inscriptions continuelles, des élèves qui fréquentent un même établissement, parfois qui sont même dans une même classe ne se connaissent pas du tout. Ces inscriptions ouvrent la voie aux élèves fantômes et incontrôlés.

Ces jeunes voyous soutirent fugitivement les uniformes scolaires de leurs cousins, frères et autres ou prennent de la peine à se faire confectionner des tenues scolaires avec des macarons changeants. Ils sont donc capables d'aller d'un établissement scolaire à un autre sans d'être inquiétés. Tenez ! Dans l'une de nos villes que l'on tait le nom, à travers le micro baladeur d'un média de la place portant sur la culture générale et sur quelques notions de vocabulaire de la langue française, un jeune qui portait bien sûr la tenue scolaire lycéenne a fini par avouer que la tenue n'était pas à lui, mais à son cousin et il la portait juste pour ses besoins. Mais lorsqu'on lui demande de parler de ce qu'il appelle par besoins, il a balbutié.

Tenez ! Et quand le journaliste lui pose encore quelques questions pièges pour qu'il sorte tout, il a encore balbutié avec un français approximatif et a dit en langue vernaculaire qu'il ne comprenait pas trop bien le sens de toutes ces questions. À quelques mètres de là, se trouvait un échantillon d'élèves avec des tenues aux macarons de leur établissement qui ont balancé ces propos : « Ce sont ces élèves fictifs qui créent trop de confusions dans les écoles, puisqu'ils portent nos tenues. Et dans ces conditions, on ne sait pas qui est élève et qui ne l'est pas ? ». Question qui fait à la fois réfléchir et les autorités publiques chargées des questions de l'éducation et des parents d'élèves et gestionnaires desdits établissements et des élèves eux-mêmes.

Le phénomène est donc réel. Car, dans certaines de nos agglomérations, des jeunes voyous portent la tenue scolaire pour pénétrer dans des écoles. D'où la nécessité d'une grande vigilance dans les écoles. Car le risque est que la tenue est devenue aussi un moyen par lequel ces jeunes opèrent.