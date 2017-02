Congo-Brazzaville/Congo-Kinshasa: Chan 2018 / Éliminatoires - La RDC fera face au Congo Brazzaville en août

Comme lors du tirage au sort des pays pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019, la RDC a hérité du Congo Brazzaville, à l'issue du tirage au sort effectué le 3 février à Libreville au Gabon par la Confédération africaine de football (CAF) pour le compte des éliminatoires de la cinquième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) prévu pour 2018.

Le Chan, rappelle-t-on, une compétition de la CAF réservée aux sélections nationales du continent composés des joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs. Qualifié d'office, le Kenya abritera cette cinquième édition en 2018. Tenants du titre obtenu en 2016 au Rwanda, les Léopards de la RDC se présenteront en favori face aux Diables rouges du Congo Brazzaville. Le match aller est prévu pour le week-end des 11, 12, 13 août et le match retour une semaine plus tard, soit le week-end des 18, 19, 20 août.

Au total, quarante-neuf sélections seront sur la ligne de départ. Quelques pays se sont rétractés et ne prendront donc pas part à ces qualificatifs pour succéder à la RDC vainqueur en 2016. Il s'agit du Cap-Vert, de la Centrafrique, de l'Érythrée, du Tchad et de la Tunisie. La CAF a donc tiré au sort les pays selon sa répartition des pays en zones géographiques. Comme pour les éditions précédentes, chaque zone géographique a obtenu un quota de places qualificatives pour la phase finale : deux pour le nord, cinq pour l'ouest, trois pour le centre, deux pour le centre-est et trois pour le sud. Chaque zone aura son système d'éliminatoires propre s'étalant de 1 à 3 tours. Ainsi, seize pays se retrouveront au Kenya en janvier 2018 pour disputer cette compétition et tenter de succéder à la RDC qui viendra naturellement défendre le trophée remporté en 2016, étant déjà vainqueur de la première édition en 2009 en Côte d'Ivoire.

Les matchs dans les zones

Dans la zone centre d'où sortiront trois qualifiés, la Guinée Équatoriale s'opposera au Gabon, le Sao Tomé et Principe au Cameroun et la RDC au Congo Brazzaville. Dans la zone nord d'où seront issus deux qualifiés, l'Égypte affrontera le Maroc et l'Algérie s'expliquera avec la Libye. Dans la zone ouest A, on aura deux qualifiés qui émaneront des rencontres de première et deuxième tour. Au premier tour, la Sierra Leone fera face au Sénégal, la Guinée Bissau à la Guinée Conakry, le Libéria contre la Mauritanie et la Gambie face au Mali. Les matchs aller se joueront le week-end des 14, 15, 16 juillet 2017 et les matchs retour le week-end des 21, 22, 23 juillet 2017. Au deuxième tour, le vainqueur entre la Sierra Leone et le Sénégal affrontera le vainqueur entre la Guinée Bissau et la Guinée Équatoriale. Ces rencontres du deuxième tour se joueront le week-end du 11, 12, 13 août (aller) et celui du 18, 19, 20 août (retour)

Dans la zone ouest B, l'on aura trois qualifiés. Au premier tour, le Togo jouera contre le Bénin le week-end des 14, 15, 16 juillet en aller, et celui du 21, 22, 23 juillet au retour. Au deuxième tour, le vainqueur entre le Togo et le Benin se mesurera au Nigeria, et le Niger affrontera la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso jouera contre le Ghana. Ces matchs se joueront le week-end des 11, 12, 13 août (aller) et celui des 18, 19, 20 août (retour). Dans la zone centre est, il y aura deux qualifiés. Au premier tour, la Somalie défiera le Soudan du Sud. Et au deuxième tour, le vainqueur de ce match rencontrera l'Ouganda. Dans d'autres matchs du deuxième tour, la Tanzanie s'opposera au Rwanda, le Djibouti à l'Éthiopie, le Burundi au Soudan. Enfin au troisième et dernier tour de cette zone centre est, le vainqueur entre l'Ouganda et Somalie/Soudan du Sud jouera contre le gagnant du match Tanzanie-Rwanda, et le vainqueur du match Djibouti contre Éthiopie sera face au gagnant du match Burundi contre Soudan.

Et la zone sud produira trois qualifiés. Au premier tour, le Madagascar jouera contre le Malawi, Maurice contre Seychelles. Les matchs aller le week-end des 20, 21, 22 avril et les matchs retour le week-end des 28, 29, 30 avril. Au deuxième tour, le Madagascar ou Malawi s'expliquera avec le Mozambique, l'Île Maurice ou les Seychelles matchera l'Angola, les Comores feront face au Lesotho, la Namibie sera opposée au Zimbabwe, le Botswana à l'Afrique du Sud et le Swaziland à la Zambie. Ces rencontres sont prévues pour le week-end des 14, 15, 16 juillet (aller) et celui des 21, 22, 23 juillet (retour). Le troisième tour de cette zone sud mettra aux prises le vainqueur du match Madagascar ou Malawi contre Mozambique au gagnant du match Maurice ou Seychelles contre l'Angola ; le vainqueur du match Comores contre Lesotho affrontera le gagnant de la partie entre la Namibie et le Zimbabwe ; enfin, le vainqueur entre Botswana et l'Afrique du Sud jouera contre le gagnant du match Swaziland contre Zambie. Ces matchs se joueront le week-end des 11, 12, 13 août (aller) et celui des 18, 19, 20 août (retour).