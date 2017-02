Congo-Brazzaville: AskAnna, votre conseil mode !

Finie, l'indécision vestimentaire lors de vos sessions shopping ! L'application AskAnna met fin à votre embarras ! Elle réunit une large communauté mais aussi des blogueurs mode et des stylistes qui vous offrent des conseils instantanés. L'assurance d'un look parfait !

Créée en 2015 par Tudor et Vincent, alors âgés de 26 ans, l'application AskAnna vous offre, grâce à ses blogueurs mode, des conseils rapides et pertinents. Le principe est simple : lorsque vous hésitez sur une tenue, il suffit de vous prendre en photo avec l'application mobile et d'envoyer celle-ci à la communauté AskAnna qui donne son avis sur votre look. Vous recevrez ainsi rapidement des commentaires, des likes et des dislikes de la communauté constituée de dizaines de milliers d'accros à la mode ainsi que de blogueurs mode et stylistes professionnels.

AskAnna s'adresse aussi bien à la « Fashion Victime » qui suit toutes les tendances qu'à celui ou celle qui n'est pas spécialement axé mode. Et cela vaut pour les deux sexes et pour tous les âges.

Un conseil rapide, diversifié et objectif

L'application Askanna a de nombreux avantages. Ses utilisateurs obtiennent généralement plus d'une dizaine de réponses en moins de 5 minutes. Et celles-ci sont très diversifiées grâce au large panel de styles vestimentaires représentés. Enfin, l'objectivité est assurée. « Le but n'est pas de faire le buzz sur une tenue et d'obtenir le plus de likes. Il s'agit surtout de donner son avis et de conseiller, d'où la présence d'un dislike car on ne peut pas plaire à tout le monde, surtout dans la mode », souligne Tudor.

Depuis son lancement en juin 2015, il y a eu plus de 100 000 téléchargements, avec en tout plus de 15 millions d'avis échangés. Pour l'instant, quelques marques ont installé l'application dans leurs magasins. Le souhait est désormais de le déployer. Les objectifs de développement de ses fondateurs sont pour le moins ambitieux. Ils comptent bien développer leurs ressources humaines, notamment en recrutant des commerciaux et en étoffant l'équipe technique.