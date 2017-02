Afrique du Sud: Industrie minière - L'espoir renaît

La conférence internationale annuelle de l'investissement minier en Afrique s'est ouverte le 6 février au Cap, en Afrique du sud, revigorée par la remontée longtemps attendue des prix des matières premières.

Après cinq ans de crise, la hausse des prix redonne le moral à l'industrie minière. Depuis quelques mois, les cours du fer, du cuivre ou de l'étain sont nettement repartis à la hausse et ont redonné espoir à tout un secteur jusque-là en panne d'investissements. Les analystes espèrent que le rendez-vous de cette année pourra stimuler le financement de nouvelles entreprises minières. « Les prix d'un certain nombre de matières premières ont doublé depuis un an, certains de seulement 50% mais ceux de trois ou quatre autres ont été multipliés par trois ou quatre », se réjouit l'analyste Peter Major, de Cadiz Corporate Solutions.

L'effondrement des prix a entraîné la stagnation de plusieurs économies tributaires des produits de base à travers l'Afrique. Des entreprises ont été contraints de dégraisser ou alors de fermer. Les plus grands producteurs de cuivre d'Afrique, comme la Zambie et la République démocratique du Congo (RDC), ont été parmi les plus touchés, avec des milliers d'emplois perdus au cours des trois dernières années. La perte d'emplois a également frappé l'Afrique du Sud, l'économie la plus diversifiée du continent, qui lutte contre une croissance médiocre.

En 2014 et 2015, le géant brésilien Vale a annoncé avoir perdu au seul Mozambique plus d'un milliard de dollars. Et en Afrique du Sud, l'industrie minière a supprimé 50.000 emplois de 2012 à 2015, soit 10% de ses effectifs, selon la chambre des mines. « Ces cinq dernières années au moins, j'ai toujours dit 'ça ne peut pas être pire l'an prochain'. A chaque fois, ça l'a été », confie un autre expert, Rene Hochreiter, de Noah Capital Markets.

Mais le creux de la vague semble désormais être passé. La Banque mondiale l'a récemment confirmé dans un rapport, en attribuant la ferme remontée des prix à un resserrement de la demande chinoise et à une baisse de la production. Les prix du cuivre ont bondi de 10% au dernier trimestre de 2016, « le premier gain trimestriel à deux chiffres en près de cinq ans », indique le rapport.

La banque prévoit une augmentation du prix des métaux de 11% en 2017, une amélioration significative par rapport à une prévision antérieure de seulement 4%. La faible production minière comme l'or, le platine et les diamants a été citée comme l'une des principales causes du ralentissement de l'Afrique du Sud, actuellement à un taux annuel de 0,2%.