Congo-Kinshasa: La MONUSCO lance la SOLIO pour lutter contre la criminalité à Oicha

Par exemple, l'agent de la Police de la MONUSCO, qui travaille sur place au sein de la cellule de coordination d'Oicha, peut renforcer directement les capacités du policier congolais qui répond à un appel d'alerte en analysant la qualité d'écoute et de rapidité dans la réception de l'appel et le déclenchement de l'intervention.

Cette stratégie opérationnelle vise à rapprocher la Police Nationale Congolaise de la population en lui donnant les moyens d'être présente sur le terrain et de répondre rapidement aux alertes lancées par la population. Concrètement, cette stratégie opérationnelle se traduit par un maillage de la zone urbaine pour contenir la délinquance et la criminalité. En ville de Béni, la Stratégie Opérationnelle de Lutte contre l'Insécurité a permis une réduction de 60% des violences avec armes à feu.

Après la ville de Béni et d'Uvira, la Stratégie Opérationnelle de Lutte contre l'Insécurité (SOLIO) a été lancée à Oicha par le Commissaire de la Police de la MONUSCO, le Général Awalé Abdounasir, le Commissaire Territorial de la Police Nationale Congolaise en territoire de Béni et l'Administrateur du Territoire. La Stratégie Opérationnelle de Lutte contre l'Insécurité à Oicha (SOLIO) a pour objectif d'accompagner la Police Nationale Congolaise dans la mise en œuvre de sa mission de protection des civils et de lutte contre la criminalité.

