Congo-Brazzaville: Rencontre - L'Université des connaissances africaines présente ses opportunités au Congo

L'Université des connaissances africaines (UCA) a organisé, le 3 février à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères à Brazzaville, ses conversations stratégiques sur le thème : « La pensée stratégique endogène africaine et la nationale stratégique : les nouveaux paradigmes d'émergence africaine »

Après le Cameroun et la République démocratique du Congo, l'UCA a, entre autres, rassemblé des universitaires, hommes politiques, des chefs d'entreprises. Ainsi, plusieurs thèmes ont été développés parmi lesquels : « le rôle de l'université congolaise dans la production des nouveaux paradigmes face à la mondialisation » ; « les propositions de l'UCA pour l'émergence de la zone CEMAC : l'économie générale et institutionnelle, le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire ». Les autres communications ont porté sur « l'institut africain d'études européennes : comment former des négociateurs rompus sur les questions euro-africaines ? ».

« Nous présentons au public, généralement composé des universitaires, des hommes politiques, des chefs d'entreprises, des solutions par rapport aux difficultés que nous avons identifiées parce que nous savons que les solutions actuelles ne répondent ou ne correspondent plus aux besoins émergents des locaux », a expliqué le président de l'UCA, Patrice Passy, qui a présenté la pensée stratégique endogène africaine et de la nationale stratégique.

Expert international en intelligence économique, Patrice Passy travaille au Bureau international du travail (BIT) et dirige un cabinet conseil traitant des questions liées à la mondialisation, à la formation mais aussi à la production des solutions par rapport aux différentes difficultés que les clients rencontrent. « Cette démarche est donc le fruit de notre expérience parce que, ayant l'habitude de réparer, solutionner les différents problèmes, nous pensons qu'il est temps de mettre aussi cette expérience à la disposition soit de l'Etat, soit des partenaires », a-t-il poursuivi.

Selon lui, chaque pays a ses réalités dues, entre autres, aux différences culturelles. Mais, seuls les outils techniques s'appliquent partout, en fonction de la réalité, des budgets et des moyens, de la disponibilité des uns et des autres. D'où le besoin d'être créatif en permanence parce que les réalités ne sont pas les mêmes et diffèrent selon les époques et les situations.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, qui a présidé la cérémonie d'ouverture au nom du Premier ministre, Clément Mouamba, a également développé le sous-thème : « le rôle de l'université congolaise dans la production des nouveaux paradigmes face à la mondialisation. » « Il est bon que des espaces de production intellectuelle puissent se mettre au service du développement, de la stratégie et de la prospective à côté des universités plus conventionnelles. Je suis très heureux de cela et nous allons voir comment nous allons pouvoir collaborer avec cette université et la faire collaborer avec les universités plus conventionnelles », a-t-il laissé entendre.