Algérie: Mostafa Benboulaïd - Zitouni rend un vibrant hommage à l'héros de la Révolution

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Tahar Hadjar, a évoqué, pour sa part, les avancées réalisées par le pays, grâce aux sacrifices de la génération de novembre, dans les secteurs de l'éducation et de l'enseignement, appelant les étudiants présents au colloque à préserver "les acquis si chèrement obtenus".

Pour Goudjil, Benboulaïd mérite le titre de "père de la Révolution libératrice" et les historiens doivent mettre en lumière les différentes phases du militantisme du chahid qui avait les moyens pour couler une vie paisible au sein de sa famille très aisée, mais a préféré la prison et les poursuites, avant de tomber en martyr.

Selon M. Zitouni, la célébration du centenaire du chahid Mostefa Benboulaïd nous amène à honorer avec humilité la mémoire de ce héros et de ses autres frères qui ont façonné la gloire de l'Algérie et, à travers eux, les idéaux du nationalisme, de l'abnégation et du sacrifice.

Le devoir de reconnaissance et de fierté nous impose de toujours revenir aux pages de notre glorieuse histoire qui constitue le "ciment de notre unité nationale", a noté le ministre estimant que les sacrifices des générations successives ont de tout temps constitué "une source d'immunité" pour une Algérie forte et sécurisée.

Les générations futures "puiseront toujours dans ce patrimoine historique les ressources nécessaires face aux crises et en feront un point d'appui sur la voie de nouveaux succès et réalisations", a ajouté le ministre.

"Nous demeurerons toujours redevables envers les héros de notre histoire et les symboles de notre patrie à l'instar de Mostefa Benboulaïd", a affirmé M. Zitouni dans une allocution de ce colloque organisé à l'université Batna1, en présence d'une délégation de plusieurs ministres, du secrétaire générale de l'Organisation nationale des moudjahidine et du commandant général des Scouts musulmans algériens.

