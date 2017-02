Afrique de l'Ouest: La CEDEAO offre 500.000 dollars pour l'indemnisation des victimes du putsch manqué (agence)

L'AIB rappelle que 15 personnes sont mortes et plus de 100 autres blessées lors du putsch manqué de septembre 2015, perpétré par l'ex garde prétorienne du président déchu Blaise Compaoré.

"Les autorités burkinabè ont fait des efforts remarquables. Elles ont attribué des maisons à certaines familles et ont fait soigner des blessés, mais la Cedeao devait avoir une participation qui avait été annoncée par le Président Macky Sall, qui était président en exercice des chefs d'Etat et de gouvernement de la Cedeao", a-t-il justifié.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.