Cameroun: Le chef de l'Etat aux côtés des Lions

Un geste particulièrement apprécié par les joueurs et le staff qui ont salué la sollicitude constante du premier sportif camerounais. Mais le soutien du chef de l'Etat ne se résume pas seulement à un appui financier. En effet, au cours d'une réunion hier avant la finale, le ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mkpatt, a transmis aux joueurs les félicitations et les encouragements de Paul Biya « qui suit de très près les Lions indomptables et leurs prestations élogieuses à la CAN ». Le Sénat, l'Assemblée nationale ou encore le gouvernement se sont associés aux encouragements du chef de l'Etat.

Le président de la République, Paul Biya, a toujours été le premier supporter des Lions indomptables. Il l'a encore prouvé en dépêchant à Libreville, un émissaire spécial, en la personne de Dieudonné Samba. Le conseiller spécial à la présidence de la République n'est pas venu les mains vides puisqu'il a remis à l'équipe une prime pour saluer leur parcours surprenant à la 31e CAN. Ces 100 millions de F n'ont rien à voir avec les primes arrêtées avant la compétition et sont exempts de la coupe des 11% de taxes prévues par la réglementation.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.