Cameroun: Lancement de la fête de la jeunesse - Les jeunes appelés à construire la nation

Le ministre Mounouna Foutsou leur a demandé d'être des artisans de la paix et des patriotes vendredi dernier à Djohong

C'est sous un ciel clément que le ton des manifestations de la 51e édition de la fête de la jeunesse a été donné dans la région de l'Adamaoua, le 3 février dernier. L'arrondissement de Djohong, dans le département du Mbéré a servi de cadre au lancement officiel de cet évènement. A cette occasion, le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique (Minjec), Mounouna Foutsou s'est félicité de l'engouement des jeunes de cette localité pour le sens de la patrie et du civisme. Pour lui, le thème de la fête de la jeunesse de cette année : « jeunesse et défis de la construction d'une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente » interpelle tout Camerounais. La patrie, a-t-il insisté, « reste le creuset de notre vivre-ensemble. Nous devons tous nous investir à la préserver pour le bien-être de tous et de chacun ».

Le choix de la localité de Djohong se justifie par le fait qu'elle héberge une forte communauté des réfugiés centrafricaines. « C'est la preuve que, le Cameroun au-delà de son hospitalité, fait preuve de compassion lorsque nous sommes face à l'épreuve », a relevé le lamido de Djohong, Yaya Doumba Marius, par ailleurs député à l'Assemblée Nationale.

Outre le chef traditionnel, l'élite locale et les autorités administratives ayant pris part à cette rencontre ont insisté sur le sens du civisme et de la tolérance mutuelle. Le multiculturalisme a été cité comme un atout. Tout comme le bilinguisme. « Djohong est une ville cosmopolite comme bon nombre d'autres au Cameroun. Djohong est aussi un haut lieu de brassage comme partout au Cameroun. Djohong s'est développé grâce à l'avènement de l'école qui a favorisé le foisonnement des cultures et des peuples », a relevé Oumarou Issama, maire de Djohong. Comme c'est souvent le cas, le ministre n'est pas venu les mains vides.

Il a remis séance tenante à une vingtaine de GIC, du matériel agricole. Il s'agit des houes, machettes, brouettes, arrosoirs, des intrants agricoles. Pour lui, pour être efficaces, les jeunes doivent aussi se rendre utile. Ils doivent donc investir le travail de la terre comme l'a indiqué le chef de l'Etat lors du récent discours à la jeunesse : « la terre ne ment pas ».

Réactions

Mounouna Foutsou: « Il faut tourner le dos aux marchands d'illusion »

Ministre de la Jeunesse et de l'Education civique.

« La 51e édition de la fête de la jeunesse intervient dans un contexte marqué par plusieurs évènements dont le plus récent est la tension sociale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. A cet effet, je demande à la jeunesse camerounaise de tourner le dos aux marchands d'illusions qui sèment le trouble et le doute, de se mettre résolument ensemble pour relever les défis qui conduisent au développement. C'est un objectif fixé par le gouvernement d'aller à la rencontre de la jeunesse du Cameroun profond pour communier et échanger avec elle sur ses préoccupations et de lui présenter les solutions envisagées ».

Hamassambo Bello: « Nous devons rester patriotes »

Président régional du Conseil national de la jeunesse de l'Adamaoua

« Nous restons tous fils d'une même nation. C'est une richesse que nous devons entretenir en permanence. C'est même un état d'esprit qui nous habite déjà. Comme l'a relevé le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, les pouvoirs publics font des efforts pour nous rendre utiles à nous-mêmes et aussi à la nation. Pour preuve, des programmes ont été mis sur pied à l'endroit de la jeunesse. La dernière en date, c'est ce plan triennal spécial jeunes. L'avènement du Conseil national de la jeunesse a aussi permis de rendre responsables bon nombre de jeunes ici même dans l'arrière-pays. Nous devons rester patriotes dans l'épreuve ».