Sénégal: Semaine des lions - Niasse et Alfred porte Hull City, Balde Keita et Issiar Dia buteurs

De retour de la Coupe d'Afrique des nations Gabon 2017, Keita Baldé Diao n'a pas également mis du temps pour scorer lors du duel qui a opposé la Lazio à la Pescara pour le compte de la 23e journée de Série A.L'attaquant sénégalais a inscrit le 4e but de son équipe, à la 57e minute. C'est le 6e but de l'attaquant des Lions en championnat. De son côté, Issiar Dia a aussi contribué hier, dimanche, à la victoire de Nancy face à Nantes ( 2-0), lors de la 23e journée de Ligue 1. L'attaquant sénégalais a ouvert la marque à la 50e min.

Entrée en en deuxième période, l'ancien Ouakamois a scellé définitivement le sort de Reds suite à une contre-attaque, conclue le but du 2 à 0 à la 84e. Mais ce succès est celui des Sénégalais puisque c'est le milieu de terrain international et non moins partenaire en équipe nationale, Alfred Ndiaye, également transféré d'Espagne, qui ouvrait son compteur but en Angleterre en inscrivant le premier but de Hull City (44e).

