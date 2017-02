Sénégal: Commercialisation des légumes - Le projet espace «Ndugu» s'étend à Rufisque-Ouest

Dans le cadre de l'appui aux groupements féminins, le projet espace « Ndugu » vient d'être installé Rufisque. Avec ce projet, les autorités espèrent une modernisation de la commercialisation des légumes avec une hygiène accrue. Il porte l'empreinte de la structure Afrique distribution agroalimentaire (AFDIS) et la fondation Sococim.

Grâce à la collaboration entre la structure Afrique distribution agroalimentaire (AFDIS) et la Fondation Sococim, les femmes de la commune de Rufisque-Ouest bénéficient de meilleures conditions de conservation et de vente de leur production légumière. En effet, le Projet espace «Ndugu» initié dans la banlieue dakaroise vient de s'étendre à la commune de Rufisque-ouest. Il s'agit de tabliers conçus spécialement pour la conservation et la commercialisation des légumes avec de meilleures conditions d'hygiène. «Je suis parti d'un constat étant un fils de la banlieue que nos braves femmes s'activent de manière disproportionnée au soleil dans les quartiers à la vente de légumes.

C'est ainsi que je me suis dit pourquoi ne pas les organiser pour qu'elles aient plus de revenues en vendant des légumes frais », a expliqué le directeur d'AFDIS, Ahmadou Kane qui revenait sur l'origine de ce projet. Il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme national de sécurisation et de la valorisation des produits locaux dont le but est de renforcer les petits producteurs et aider les jeunes et les femmes sans emploi. Avec ce projet, les femmes de Rufisque-Ouest, les tabliers revendeuses de légumes ont poussé un ouf de soulagement. «Les stands seront placés à des endroits accessibles de la commune pour permettre aux populations de se procurer des légumes frais », s'est réjoui Ndeye Diène Fall, présidente du cadre de concertation regroupant des femmes de la commune de Rufisque ouest.

Prenant part à l'inauguration de ce projet, le maire de la commune de Rufisque-Ouest s'est engagé à accompagner le projet pour le démultiplier dans sa commune, car il s'agit d'un projet qui va changer la face de sa commune et participer à la création d'emplois. «En démultipliant ces tabliers, vous allez atteindre une multitude de familles. Vous pensez nourrir une seule femme mais dites-vous bien que cette seule femme a en charge l'éducation, la santé bref l'avenir de ses enfants. (... ) Je considère que ces tabliers vont permettre de nourrir des milliers et des milliers de familles et plus de 50 voire 100 femmes de ménage peuvent se reconvertir », a expliqué Alioune Mar, l'édile de Rufisque ouest. Analysant l'impact économique des espaces NDUGU dans sa commune, le maire a affirmé que plus de 50, voire 100 femmes de ménage peuvent se reconvertir. De son côté, l'administratrice de la fondation SOCOCIM a souhaité une bonne réussite aux bénéficiaires. Patricia Diagne a dans la même veine, réitéré son soutien à ces femmes qui, selon elle, participent au développement de leur communauté en démultipliant une énergie au service du collectif.

«Face aux défis posés par notre société, en particulier pour les femmes, Sococim Industries, à travers la fondation, a résolument pris le parti d'agir en tant que qu'acteur économique », explique Patricia Diagne. Elle ajoute que «la fondation Sococim a ainsi pour mission d'identifier les femmes animées d'une ambition pour elles-mêmes et pour leurs proches et de leur offrir les outils leur permettant de démultiplier cette énergie et ce sens du collectif». À cet effet, la fondation se dit déterminée à œuvrer pour assurer aux femmes actrices économiques un accompagnement adéquat et participer à la création de richesse dans la commune. «La volonté de la fondation Sococim, est d'accompagner les femmes entrepreneuses dans le financement de leurs projets, leur organisation, mais aussi dans le renforcement de leur confiance pour elles ».

Après Rufisque-Ouest, les communes de Rufisque-Est, Rufisque-Nord et de Bargny accueilleront bientôt leurs espaces « Ndugu ».