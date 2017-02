Fortement mobilisés, samedi dernier à la grande mosquée de Nioro, en présence d'une forte délégation d'invités représentant les familles religieuses de Prokhane, Tivaoune, Kohel, Niassène et autres, les petits-fils et descendants de feu l'Almamy du Rip Mamou Ndeury Bâ, pour se conformer au thème choisi cette année pour cette présente édition de la Ziarra, ont appelé à la solidarité entre musulmans du pays et du monde entier. Aussi ont-ils réitéré le même appel à l'unité des familles religieuses du pays et surtout à une cohésion au sein de ces entités.

La famille de Mamou Ndeury a ainsi formulé la même invitation pour cultiver et faire cultiver une paix durable au sein des différentes confréries, et restituer à la religion musulmane sa vocation naturelle, mais surtout son impact dans le changement des comportements dans un contexte où l'Islam est critiqué de tout bord du fait d'un comportement où des agissements barbares de personnes se réclamant de l'Islam, mais qui n'ont rien de commune avec l'Islam pratiqué sur le territoire sénégalais.

Ainsi pour cette année, ce grand rendez-vous musulman a d'abord été ouvert par la traditionnelle séance de récital du Coran, poursuivie un peu plus tard par une conférence sur la guerre sainte communément appelée « Djihad » en langage courant. Histoire de rendre hommage aux différents « Almamy » (Rois Musulmans) du Rip, Mabadiakhou Bâ, son fils Sayète Matty Bâ et son frère Mamour Ndeury Bâ, entre autres, pour leur volonté de combattre auprès des forces musulmanes pour la défense des intérêts de l'Islam et leur refus de se soumettre aux exigences des mécréants.

D'ailleurs dans cette même veine, les conférenciers lors de la cérémonie ont bien précisé que le « Djihad n'est point synonyme de convertir par force les non musulmans, mais est plutôt un moyen de défense pour imposer et répandre la religion musulmane ». Il convient toutefois de noter que la rencontre était aussi une occasion de remercier le Président Macky Sall pour son appui à la réussite de évènement, et sa contribution gigantesque dans le projet de pérennisation de l'oeuvre des Rois du Rip. D'abord en ce qui concerne la réalisation du nouveau complexe islamique « Maba Diakhou » et ensuite pour la réhabilitation du site historique des « Tatas » de Maba. Deux projets dont le président Macky Sall réclame les pièces techniques et administratives pour pouvoir contribuer pleinement à leur exécution.