Puis qu'à la 59ème, le défenseur de l'Olympique de Marseille va sauter plus haut que tout le monde, pour reprendre victorieusement, un excellent centre de son capitaine, Benjamin Moukandjo, élu meilleur joueur de la CAN. Le stade Amitié qui est complètement acquis à la cause camerounaise exulte. L'Egypte est KO ! Les «Lions» en profitent. Sur une longue passe aérienne, Aboubakar Vincent Aboubakar (88ème) réussit un contrôle, pivote et d'une frappe du pied droit, bat à nouveau Elhadary. Les Pharaons ne pourront pas se relever.

Très entreprenants, les Egyptiens tiennent le bon bout et créent d'énormes difficultés aux «Lions» indomptables. Pis, à la 31ème minute, Adolphe TeikeuKamgang, blessé est contraint de céder sa place à Nicolas Julio Nkoulou. Coup dur pour les «Lions» qui perdent ainsi le teigneux défenseur du FC Sochaux. Toutefois, ils n'abdiquent pas. Au contraire ! A la reprise, le Cameroun accentue la pression. Hugo Broos lance son deuxième joker. Aboubakar Vincent Aboubakar. Coaching payant pour le technicien belge qui a démontré tout au long de cette CAN son savoir faire.

Les Camerounais ont remporté hier, dimanche 5 février, au stade de l'Amitié de Libreville, le 5ème titre de leur histoire en s'imposant devant l'Egypte (2-1). Menés à la pause, les hommes d'Hugo Broos ont renversé les Pharaons grâce à leurs jokers. Sortis du banc, Nicolas Nkoulou et Vincent Aboubakar les ont fait plier en offrant un 5ème sacre aux Lions Indomptables. L'Egypte perd ainsi la 2ème finale de son histoire, la 1ère contre les Lions qu'il avait battu au même stade de la compétition en 1986 et 2008.

