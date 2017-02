Sénégal: En tournée à Mbour - Tanor réitère l'ancrage du PS dans Bennoo

Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du parti socialiste (ps), après sa rencontre avec l'union régionale de Thiès, a revisité sa base départementale de Mbour durant le week-end. Il a rappelé la volonté et l'ancrage de son parti dans la coalition Benno BokkYakaar pour aller ensemble aux prochaines élections législatives. Sa conviction reste que le parti socialiste n'aura aucun problème dans le BBY. A l'en croire, les leaders de la coalition BBY vont s'entendre sur l'essentiel pour faire des concessions pour cheminer vers les élections législatives.

En plus, le secrétaire général du parti socialiste a attiré l'attention sur l'importance de s'inscrire sur les listes électorales et la nécessité d'avoir des commissions en nombre suffisant dans certaines collectivités locales. Selon lui, le cas de la commune de Ngaparou mérite des correctifs. Il en est de même pour les communes de Thiadiaye et Séssène, qui au regard de leur poids démographique, méritent plus qu'une commission d'inscriptions sur les listes électorales.

Ousmane Tanor Dieng, explique qu'il est en Mbour dans le cadre d'une tournée de partage et d'explication des décisions du congrès, du secrétariat exécutif national et de son bureau politique sur des décisions prises et évoquées plus haut. Interrogé sur les suites des violences politiques survenues à la maison du parti socialiste le 05 mars 2016, il a indiqué que le seul discours qui vaille est de laisser la justice faire son travail pour situer les responsabilités et faire la lumière avant de parler de démarche ou d'initiatives que le parti socialiste doit entreprendre. Il s'est abstenu de faire des commentaires de propos de personnes citées dans ces faits.

Pour le secrétaire général du parti socialiste, c'est un devoir de mémoire de s'intéresser au cinquantenaire de feu Demba Diop, député-maire de Mbour, président de groupe parlementaire et secrétaire d'Etat aux sports décédé le 03 février 1967 des faits de violences politiques. Il a fait part de toute sa satisfaction et son adhésion à cette initiative de jeunes voulant en faire un modèle et une référence.