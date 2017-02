Sénégal: Conséquence de la crise de leadership aux parcelles en perpective des législatives - Toumany Diallo alerte macky sall

Comme diagnostic, il fait savoir que «les gens sont frustrés par rapport à deux choses». Sur les raisons, il indique que les populations ne peuvent pas comprendre qu'Amadou Ba ne puisse pas rencontrer les militants depuis le référendum. Rappelant que «la politique a horreur du vide», il informe que Mbaye Ndiaye en a profité pour mener sa politique. Toutefois, il prévient que «si on laisse au ministre d'Etat l'arène politique aux Parcelles, c'est sûr que nous serons sanctionnés». C'est pourquoi, dit-il, il attire l'attention du président de la République, Macky Sall. «On va sanctionner l'Apr à cause des responsables qui ont déserté l'arène politique».

S'agissant du tout nouveau patron de l'Apr dans la collectivité, Toumany Diallo a laissé entendre que «les militants n'ont pas vu Amadou Ba depuis le référendum de mars dernier». A l'en croire, les camarades de l'Apr sont en train de l'attendre, en vain. Il confie aussi que, dans le cadre de la remobilisation des troupes aux Parcelles Assainies, le ministre de l'Economie a été informé de ses visites de courtoisie auprès des militants et certaines personnes ressources, depuis plus d'un mois. A l'en croire, plus d'une cinquantaine d'acteurs ont été consultés. Cela, afin de recueillir leurs impressions par rapport à la situation politique du parti aux Pa.

«Si les élections législatives devaient se tenir demain, je vous assure que l'Alliance pour la République (Apr), tout comme la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), allait les perdre aux Parcelles Assainies». Cette alerte est du responsable politique de l'Alliance pour la République aux Parcelles Assainies (Pa), Toumany Diallo. En effet, dans une émission diffusée sur le site d'information, Senego, le leader politique a exprimé tout son pessimisme quant à la victoire du camp présidentielle aux Pa, au vue de ce qui s'y passe. De l'avis du souteneur du chef de l'Etat, il n'y a que des frustrés du coté des alliés de l'Apr, tout comme de des militants. Pour cause, M. Diallo informe que la politique que sont en train de mener le coordonateur de l'Apr aux Pa, en l'occurrence Amadou Ba et le ministre d'Etat, Mbaye Ndiaye, ne milite pas en leur faveur.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

