Sénégal: Lutte - Reug-Reug expéditif devant Bébé Saloum

En les esquivant, Reug-Reug aura la promptitude de faire une rotation et réussir à ceinturer son adversaire avant de le mettre sur ses appuis. Le lutteur de Thiaroye va ensuite utiliser ses poings pour contraindre son adversaire en mauvaise posture à lâcher prise. Il arrive à ses fins au bout de quelques secondes puisqu'il réussira à étalé Bébé Saloum et le déposer au sol. Ce succès permet à ReugReug de prolonger son invincibilité en lutte avec frappe avec 12 victoires en autant de sorties

Mais il en fallait plus devant un adversaire qui a fini de faire ses preuves dans la lutte simple et qui aussi resté imbattable depuis son interruption dans la lutte avec frappe.

« ReugReug » est resté fidèle à sa réputation de lutteur explosif en remportant le duel qui l'a opposé samedi au stadium Iba Mar Diop à Bébé Saloum de l'écurie Djimbory. Le lutteur de Thiaroye Cap Vert a encore étalé sa grande aisance technique et utilisé sa puissance athlétique pour s'imposer. Le tout, au bout d'un combat intense. Plus expérimenté, puissant lutteur et doté d'une grande rallonge qui lui donnait sans doute de réels atouts aussi bien dans la bagarre que dans le corps à corps, Bébé Saloum avait pourtant de quoi tenir face au jeune champion de Thiaroye.

