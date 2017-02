Dans un méga meeting tenu le samedi 4 janvier dernier dans l'enceinte du foyer des jeunes de Keur Madiabel, l'ex responsable du mouvement « And Defar Keur Madiabel », qui était second sur la liste des vainqueurs lors des dernières élections locales de Juin 2014, a déposé ses baluchons dans le parti du président Macky Sall.

Et pour le manifester, Cheikh Tidiane Ly a prononcé une déclaration publique devant une foule de militants venus des différents quartiers de la commune. Financier de profession, créateur du fonds pour entrepreneuriat féminin, celui de la micro-finance et d'autres supports de promotion économique, Cheikh Tidiane Ly annonce que son arrivée dans les rangs de l'Apr n'est synonyme de clivage ou de tendance, mais plutôt une occasion de renforcer le processus du développement et accompagner les projets structurants du président Macky Sall (Plan Sénégal Emergent (Pse) et le Programme d'urgence pour le Développement communautaire (Pudc)), suivant un indice de Développement humain. Cette volonté débutera par la commune de Keur Madiabel, avant de migrer vers le département de Nioro et la région de Kaolack.

Il faut cependant souligner que durant le meeting la plupart des femmes et jeunes filles qui se sont succédé au micro n'a pas tardé à signifier à l'assistance que si elles sont aujourd'hui en mesure de générer des ressources et promouvoir une autonomie inclusive, c'est grâce à Cheikh Tidiane Ly qui leur a porté une modeste somme de 50.000 Frs qu'elles sont arrivées à fructifier et investir dans diverses activités génératrices de revenus. Une démarche que le responsable politique compte d'ailleurs poursuivre pleinement dans la commune pour une promotion universelle des femmes et des jeunes de Keur Madiabel dans l'environnement économique local.