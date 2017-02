Aussi, sur proposition de son Secrétaire général parlementaire, Pascal Terrasse, député français, la programmation de ses actions de coopération parlementaire pour 2017, les membres du Bureau ont échangé sur les situations politiques dans l'espace francophone et ont adopté des déclarations confirmant la suspension de la section syrienne, le maintien de la mise sous observation à titre préventif de la section du Burundi, ainsi que son soutien à la section d'Haïti et à la section centrafricaine pour le renforcement de leurs parlements.

Après avoir entendu et échangé avec l'Administrateur de l'Organisation internationale de la Francophonie, Adama Ouane, le Bureau de l'Assemblée parlementaire Francophone (APF) réunie au Québec (Canada) du 2 au 4 février dernier a notamment adopté une déclaration sur le terrorisme au Sahel et sur la récente élection présidentielle au Liban, informe un communiqué. Il a appelé la section libanaise à reprendre la place qui lui revient au sein du concert des parlements francophones.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.