Algérie: La prise de poids après un accouchement liée au mode de vie

"Beaucoup de femmes font un régime sévère et pratiquent une activité physique pendant quelques temps après leur accouchement dans l'espoir de revenir à leur poids pré-grossesse, et sont au final découragées par les résultats. Il vaudrait beaucoup mieux adopter une approche holistique, basée sur un mode de vie sain à long terme, avant, pendant et après la grossesse", a déclaré Mme Yakusheva.

Cette conclusion contredit la croyance populaire selon laquelle les kilogrammes pris au cours de la grossesse seraient responsables d'une prise de poids durable. Cette prise de poids durable est en fait davantage liée au mode de vie et à l'âge de la mère, qui n'a souvent plus le temps à consacrer à l'exercice physique après la naissance d'un enfant.

Mme Yakusheva et ses collèges ont examiné des données recueillies auprès de 30 000 femmes ayant eu entre un et quatre enfants. Ils ont découvert que le poids atteint par la plupart des femmes un ou deux ans après leur grossesse était en fait quasiment identique à ce qu'il aurait été même si elles n'avaient pas eu d'enfant.

