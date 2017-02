Mauritanie: Lancement du colloque sur la promotion du financement bancaire des PME

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie (CCIAM) a abrité lundi les travaux du colloque sur le développement du financement bancaire des Petites et Moyennes Entreprises (PME) organisé de concert entre la Banque Centrale de Mauritanie et la Société Financière Internationale (SFI) relevant du groupe de la Banque Mondiale.

La rencontre, qui englobe quelque 120 participants directeurs et cadres des institutions financières publiques concernées et des entreprises du secteur privé, va aborder l'étude et l'analyse de thèmes liés à la création d'un climat favorable au financement des PME l'expérience réussie sur ce plan au niveau régional ainsi que les bonnes pratiques en matière de gestion des risques de crédits pour le segment des PME.

Il a été aussi question des expériences de financement des chaînes de valeur, un modèle de financement sécurisé et rentable pour les PME, de l'expérience des financements de ces entreprises à travers les canaux numériques et des défis et perspectives que présente le financement des petites et moyennes entreprises en Mauritanie.

Dans son allocution, M. Aziz Ould Dahi, gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) a indiqué que les PME sont parmi les plus importants instruments efficaces pour diversifier et développer la base de production et des services de la plupart des économies en particulier celles des pays en développement.

C'est un des meilleurs outils pour créer la croissance et lutter contre le chômage, soulignant que la Banque centrale s'attelle à promouvoir les opportunités de financement des entreprises en tant qu'instrument pour assurer le développement.

L'amélioration, dit-il, du taux de bancarisation au cours de ces toutes dernières années, traduit l'extension des services bancaires en dépit du fait que cette extension reste en deçà de ce qui est espéré et les PME souffrent la plupart du temps de l'abstention des banques à présenter les financements nécessaires faute de garanties suffisantes mais en raison de la surévaluation des risques liés aux crédits à allouer à ces sociétés.

Le gouverneur a ajouté qu'en plus de cela, les opportunités de financement et des services bancaires des PME sont moins liées à l'élaboration de nouvelles législations et politiques qu'à une vision globale à propos du secteur financier que ce soit au niveau des infrastructures ou des stimulants ainsi que du développement des méthodes.

Les autorités de supervision apprécient le rôle qui leur incombe et oeuvrent à créer un environnement favorable et jeter les ponts favorisant le partenariat et la confiance entre les différents acteurs, ce qui ne peut porter ombrage au rôle que jouent les institutions financières et les PME dans ce domaine pour renforcer l'accès des MPE au crédit bancaire.

M. Jindong Hua, vice président de la SFI avait, dans son mot, souligné que le développement des financements des moyens et microprojets requiert de la part des banques commerciales l'existence de stratégies, d'outils et de systèmes adéquats;

Il a indiqué que la SFI, en prenant fait et cause pour les meilleures pratiques adoptées à l'échelon international, s'attache à renforcer le secteur financier et améliorer les opportunités d'accès du secteur privé et des PME aux financements.

Pour sa part, Mme Vera Songwe, directeur pour l'Afrique de l'Ouest et du centre s'est dite heureuse de participer à ce colloque qui dénote de l'engagement de la Mauritanie à favoriser le dialogue entre le secteur public et le secteur privé.

Elle a appelé à la nécessité de la coopération entre les hommes d'affaire pour développer les PME et les aider à assumer leur rôle dans le développement.

L'on s'attend à ce que les participants sortent avec un ensemble de suggestions et de recommandations de nature à promouvoir et développer les PME dans notre pays et à garantir leur contribution à l'effort national de développement.