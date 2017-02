Afrique de l'Ouest: Démarrage des travaux du sommet extraordinaire du G5 Sahel avec la participation du Président de la République

Les travaux du sommet extraordinaire du Groupe des 5 pays du Sahel (G5 Sahel) ont débuté, lundi à Bamako avec la participation du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, aux côtés des présidents du Mali, M. El Hadj Ibrahim Boubacar Keita, du Tchad, M. Idriss Deby Itno, du Niger, M. Issoufou Mohamadou et du Burkina Fasso, M. Roch Marc Kaboré.

Dans le mot qu'il a prononcé pour la circonstance, le Président malien a tout d'abord souhaité la bienvenue à ses pairs du G5 Sahel.

Il a ajouté que le Groupe qui a été créé en 2014 à Nouakchott est conscient de l'ampleur des dangers et des défis, et oeuvre de toutes ses forces tout en aspirant à un avenir meilleur, affimant que le G5 Sahel peut jouer un rôle central en Afrique et dans le monde tout comme il peut parler d'une même et forte voix avec les partenaires.

Il a ajouté que les dangers auxquels fait face la région sont complexes, mais, a-t-il dit, la volonté du G5 Sahel est de nature à surmonter ces difficultés, insistant sur le fait que la sécurité et le développement sont indissociables et que cela exige de mettre en place des stratégies unifiées dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, le terrorisme, le crime organisé, le trafic des armes et le chômage, en accordant un intérêt particulier aux jeunes, notamment.

Pour sa part, le président tchadien, président en exercice du G5 Sahel, M. Idriss Deby Itno a indiqué que ce sommet extraordinaire de Bamako intervient dans une conjoncture sécuritaire particulière que vit le Mali frère, ce qui, a-t-il dit, exige la conjugaison des efforts pour faire face au terrorisme, éloigner son spectre et prouver que le G5 Sahel est déterminé à exécuter le processus de Nouakchott en vue de la réalisation de la sécurité et du développement dans la région du Sahel.

Le président tchadien a noté que ce sommet axe, particulièrement, sur la sécurité au Mali et ses répercussions sur la région du Sahel ainsi que sur la discussion des mécanismes permettant d'appuyer la coordination sécuritaire et stratégique, appelant à déployer davantage d'efforts pour soutenir la réconciliation en Libye, dans l'intérêt de ce pays frère et de celui du G5 Sahel.