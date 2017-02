Mauritanie: Signature d'un contrat pour l'aménagement du centre de santé de Sebkha

Les travaux de la deuxième réunion annuelle des ministres chargés de la défense et de la… Plus »

L'ambassade du Japon, poursuit-il, a déployé des efforts dans le domaine de la santé à travers la construction et l'extension de centres de santé et d'hôpitaux sans compter le financement de l'Ecole Nationale de Santé Publique en cours de réalisation.

Il s'agit pour ce bailleur de fonds de relever le niveau et la qualité des prestations sanitaires du centre qui effectue plus de 20 mille consultations par an en faveur des 72245 âmes qui habitent la moughataa de Sebkha.

Le contrat prévoit la construction et la réfection de certains services du centre et l'acquisition d'équipements médicaux à son profit pour un montant qui dépasse les 21 millions d'ouguiyas accordés par le Japon.

Copyright © 2017 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.