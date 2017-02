Sénégal: « Pour nos sœurs et pour nos mères »

Cinq divas de la chanson africaine pour donner le ton de la cérémonie de clôture de la 31ème CAN de football ! Il fallait y penser et le COCAN de « Gabon 2017 » l'a fait. Avec en super star Coumba Gawlo Seck, qui a pour l'occasion interprété pour la première fois son titre « Pour nos sœurs et pour nos mères » spécialement conçu pour l'occasion. Accompagnée de ses sœurs, l'Ivoirienne Josey, la Camerounaise Charlotte Dipanda et la Gabonaise Pamela Badjogo, CGS, ambassadeur de bonne volonté de l'UNDP pour la lutte contre la pauvreté (entre autres engagements pour la bonne cause), a enflammé le public du stade de l'Amitié de Libreville.

Auparavant, ces trois chanteuses s'étaient chacune illustrées en interprétant un de leurs morceaux fétiches. « Diplôme » pour la première, « Elle n'a pas vu » pour la deuxième fortement applaudie par ses nombreux compatriotes camerounais qui attendaient une victoire de leurs « Lions indomptables », et « Koulé » pour la troisième, gabonaise vivant au Mali. La « compatriote » de cette dernière, la géniale Rokia Traoré, elle, a eu droit à deux chansons : « Kenia » et « Tu voles » avant que Coumba Gawlo monte sur la scène pour son inusable « Nieweul nio fétch » et son « Allez Africa » spécialement commis pour la circonstance.

Puis ce fut le moment le plus attendu : l'exécution du titre « Pour nos sœurs et pour nos mères », spécialement composé en collaboration avec l'immense Lokua Kanza. Et pendant que les quatre sublimes voix montaient dans la nuit tombante de Libreville (bientôt rejointe par Rokia Traoré), une superbe chorégraphie sur l'aire de jeu du stade de l'Amitié reconstituait d'abord le ruban rose symbole universel de la lutte contre le cancer et le continent africain. Au lendemain de la célébration (le 4 janvier) de la journée mondiale de lutte contre le cancer, c'était bien pensé de faire porter le message par cinq voix féminines parmi les plus belles du continent.

« La culture et le sport sont les deux meilleurs vecteurs du message de la Paix », a lancé notre Gawlo nationale en redescendant les marches du podium. Les artistes pouvaient quitter la scène pour laisser la place aux sportifs pour la finale Egypte - Cameroun. La fête ne faisait que commencer.