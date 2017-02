Sénégal/Cameroun: La finale vécue à l'ambassade du Cameroun au Sénégal - Ambiance festive au domicile de son Excellence !

Des cris de joie ont accompagné la victoire des Lions indomptables face aux Egyptiens à l'Ambassade du Cameroun au Sénégal. Pour la circonstance, son excellence Jean Koé Ntonga a invité hier des ambassadeurs de plusieurs pays africains et la communauté camerounaise vivant au Sénégal chez lui.

Une inquiétude a gagné la salle après le but égyptien, mais les Camerounais ont cru en leur équipe. L'ambiance festive s'est installée après l'égalisation des coéquipiers de Benjamin Moukandjo. Et c'était l'apothéose quand l'équipe a inscrit son deuxième but par Vincent Aboubacar. Des chants et des cris de joie ont accompagné la prouesse des Lions indomptables. « Nous avons gagné. Nous sommes les meilleurs », a lancé un jeune supporter. « Nous étions inquiets au début. Mais les Lions ont montré qu'ils sont de vrais lions », a renchéri un autre jeune camerounais.

Félicité par ses collègues ambassadeurs, Jean Koé Ntonga n'a pas caché sa joie. « La victoire est fabuleuse. Les lions indomptables ont montré, une fois de plus, qu'ils sont sur le toit de l'Afrique avec leur combativité. Et ceci, grâce à la cohésion nationale et au fair-play. Nous avons dominé les Egyptiens. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils ont bien joué, mais le meilleur a gagné », a lancé l'ambassadeur. « Les Lions indomptables sont les meilleurs. Nous remercions le président Paul Biya qui a mis tous les moyens pour qu'il y ait une renaissance de l'équipe nationale du Cameroun. Nous sommes heureux. Un seul mot, il faut continuer. Nous sommes fiers », ajoute le diplomate, qui a rendu un vibrant hommage à l'Etat camerounais.