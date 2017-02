Sénégal: Clap de fin !

Quant au Mali, les Can se suivent et se ressemblent. Le Ghana dont le 4e et dernier titre remonte à 1982, soit 35 ans de disette, doit encore repasser. Et la prochaine fois, ce sera au Cameroun dans deux ans. Un pari difficile, voire impossible pour tous les prétendants à la succession des nouveaux rois de l'Afrique. Mais encore une fois, le football est loin d'être une science exacte. Le Cameroun sur lequel personne n'osait miser le moindre centime l'a prouvé.

A l'image des Burkinabé, les Sénégalais ont aussi tenu leur rang de favoris, mais le football n'étant pas une science exacte, Sadio Mané et ses coéquipiers ne sont pas allés jusqu'au bout. La faute à ces Camerounais qui ont confirmé leur surnom d'«Indomptable ». Au chapitre des déceptions, c'est particulièrement l'Algérie et la Côte d'Ivoire, championne sortante, occupent les premières places. Malgré leurs énormes potentiels, les deux équipes ont été larguées dès le premier tour.

Les rideaux de la 31e édition sont tombés hier, dans la soirée. Et pour une clôture, les Lions camerounais ont offert un beau spectacle au monde africain en particulier et à la planète toute entière en général. Le football, sport universel, ne laissant personne indifférent, le Gabon a retenu l'attention du monde sportif, trois semaines durant.

