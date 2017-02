Sénégal: L'Allemand, l'Allemagne et les Alémaniques - Quelles valeurs culturelles et sociétales pour le Sénégal en émergence ?

billet

Qui n'a pas remarqué, en empruntant l'autoroute qui borde la Patte d'Oie, les remparts métalliques qui sont en train d'être installés pour contenir et décourager les piétons, une énième tentative après le déploiement de gendarmes, à traverser directement la route au lieu d'emprunter les passerelles ?

Depuis 40 ans, la République fédérale d'Allemagne accorde à de jeunes sénégalais (entre 15 et 17 ans), apprenants précoces de la langue allemande, une bourse pour un séjour linguistique de quelques semaines en Allemagne.

Les jeunes sénégalais qui débarquent à cette occasion dans ce pays sont tous frappés, quand ils arrivent à un endroit de la route avec des feux de signalisation, de constater que lorsque le feu est rouge pour les piétons, personne ne passe, même si aucun véhicule ne vient.

Quel contraste avec l'attitude de nos compatriotes à la Patte d'Oie (et souvent ailleurs), et avec celle de nos cousins Français du reste !

Le jeune boursier sénégalais arrivé en Allemagne est mis en immersion, pendant deux semaines, dans sa famille d'accueil (celle de son « gastgeber ») où il dort dans la chambre de son homologue allemand qui l'a invité, va à l'école et suit les cours avec lui (en allemand bien sûr).

Après l'immersion familiale, les jeunes sénégalais, avec comme guides des étudiants allemands et des étudiants sénégalais en Allemagne, font le tour du pays, pour aller visiter les grands sites historiques et culturels, le complexe industriel de la Ruhr, dont de grandes unités industrielles de renommée internationale ; les grandes usines de construction automobile comme l'usine de Volkswagen à Munich. Ces visites furent toujours marquées par l'émerveillement des jeunes sénégalais non seulement devant la haute technicité des exploitations visitées, mais aussi devant le professionnalisme, la rigueur et la discipline des travailleurs allemands.

A 15-17 ans, les impressions fortes s'ancrent plus durablement qu'après la majorité.

Quelle inspiration du miracle économique allemand ?

En sortant des usines visitées, aucun des jeunes sénégalais, malgré leur jeune âge, ne se demande encore à quoi pouvait servir d'apprendre à s'arrêter au feu quand il était rouge pour les piétons, ils avaient compris l'importance de la discipline pour développer une économie.

Ils étaient aussi sur la piste de savoir quel est le fondement sociologique du miracle économique allemand qui a consisté, pour un pays complètement rasé par la guerre, à se reconstruire aussi rapidement pour devenir la première puissance économique européenne.

Précisons que nous sommes loin de l'idée comme quoi les tenants du miracle économique allemand se réduiraient à des considérations sociologiques. D'autres fondements liées aux stratégies et politiques économiques doivent en être étudiés.

Au temps du Plan Sénégal émergent, l'expérience allemande doit être source d'inspiration. Et peut être même qu'avec cette inspiration, on pourrait raccourcir les échéances de ce plan ambitieux à juste titre (car on n'a pas connu de guerre, mais il faut avouer qu'on revient de loin).

Il y a apprendre une langue pour simplement pouvoir tenir une communication orale ou écrite et apprendre une langue jusqu'à s'imprégner des véritables valeurs culturelles sous-jacentes à cette langue. Nous avons besoin de l'Allemand précoce pour permettre à une partie la plus importante possible de notre population de s'imprégner et de s'inspirer des valeurs culturelles allemandes et alémaniques qui sont la discipline, la rigueur, le sens du travail bien fait qui justifie la réputation de la fiabilité allemande en machinerie notamment (« die sogenannte deutsche Zuverlässigkeit »).

Et les Alémaniques ?

Pour ceux qui ne le savent pas, on appelle Alémaniques les populations germanophones de la Suisse, du Luxembourg, du Lichtenstein, qui ne sont donc pas de nationalité allemande (il faut savoir que des Alémaniques se retrouvent même en France, précisément en Alsace et dans le nord de l'Italie).

Les pays dont ils sont les ressortissants majoritaires sont caractérisés par leur petite taille qui peut pousser, par erreur, à penser qu'ils sont d'une faible importance économique au niveau international et, par ricochet, on peut en arriver à estimer qu'il n'est pas important d'apprendre leur langue, surtout que la plupart d'entre eux parle anglais.

Mais, parler à quelqu'un dans une langue d'emprunt n'est pas la même chose que de lui parler dans sa propre langue.

L'un des jeunes boursiers sénégalais dont nous avons parlé tantôt racontait que 15 ans après son séjour d'un mois en Allemagne, il y est retourné pour une visite médicale au prestigieux hôpital « Unfallkrankenhaus » de Frankfort (l'équivalent de notre Cto de Grand Yoff) qui constitue un des meilleurs au monde pour le traitement des pathologies osseuses, suite à un rendez-vous arrangé par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne.

La consultation médicale de plus d'une heure fut entièrement tenue en allemand, et le professeur et son équipe furent très surpris quand à la fin de la visite médicale et après de nombreux examens et analyses médicaux effectués avec des appareils sophistiqués, ils se voyaient répondre à la question : depuis combien de temps êtes-vous en Allemagne ? « Je n'ai été qu'une seule fois auparavant en Allemagne, et il y a de cela 15 ans, pour un séjour linguistique d'un mois seulement. Je suis revenu pour la deuxième fois hier, exprès pour la visite médicale, et je dois retourner à Dakar demain, car mon travail m'attend ».

A la surprise des médecins allemands succéda celle du Sénégalais quand, à la caisse, on lui indiqua que la facture s'élevait à plus de 500.000 FCfa (d'il y a au moins 15 ans) et que le professeur avait dit que c'est lui qui allait tout payer. Je ne pense vraiment pas qu'une consultation en anglais aurait eu les mêmes effets. Le jeune sénégalais s'en était allé, conservant son argent et en plus sauvé de la hantise d'une opération chirurgicale qu'on lui proposait au pays et qu'on lui a expliquée en Allemagne comme étant inutile, voire dangereuse.

Pour en revenir aux pays alémaniques, il faut se détromper. Car ces trois pays, que sont la Suisse, le Luxembourg et le Lichtenstein constituent, malgré leur taille réduite, une plaque tournante de la finance mondiale ; il n'est pas rare d'y trouver des holdings financiers avec un effectif de quatre ou cinq personnes (je dis bien 4 ou 5) qui peuvent contrôler jusqu'à 200 sociétés à travers le monde (y compris aux Etats-Unis). Ça s'appelle efficacité et efficience.

Ces pays possèdent très peu de ressources naturelles.

En plus de la haute finance, ils capitalisent un réseau important d'entreprises à hautes technologies, notamment dans le secteur des laboratoires pharmaceutiques.

Quelle inspiration économique les pays alémaniques peuvent-ils donner au Sénégal ?

A notre avis, c'est de prendre conscience du fait que la taille de notre pays (qui est l'un des plus petits en Afrique), et la faiblesse de ses ressources naturelles ne sont pas un obstacle au développement insurmontable.

Avec les services, en matière de Ntic, d'éducation et de formation, de services médicaux, pour lequel le Sénégal dispose des avantages comparatifs majeurs, pourquoi ne pourrions-nous pas devenir la Suisse de notre sous-région et au-delà, au sens où des entreprises sénégalaises spécialisées dans ces secteurs pourraient bien développer et contrôler un réseau de filiales à travers l'Afrique ?

Ce n'est pas une utopie, les gens bien informés savent que ça a déjà timidement commencé dans le domaine des Ntic et de l'éducation.

Les volets du Plan Sénégal émergent que sont le projet phare Dakar campus régional de référence sur le plan de la formation ou celui de Dakar medical city sur le plan médical, pourraient, peut-être, trouver là d'autres pistes, car l'avance de notre pays dans ces deux domaines depuis le temps de la colonisation doit être mise à profit.

Si nous avons pu barrer la route à Ebola, c'est que certainement nous pouvons exporter notre médecine.

Les jeunes sénégalais dont il a été question plus haut, ceux devenus grands, comme ceux qui ne le sont pas encore, tiennent à témoigner toute leur reconnaissance à la République fédérale d'Allemagne et à ses ambassadeurs successifs pour leur action depuis 40 ans. Car incontestablement, même s'ils ne sont pas devenus tous des germanistes, par l'apprentissage précoce de la langue et des civilisations allemandes, ils ont compris l'importance des valeurs que sont la discipline, la rigueur, l'efficacité et le sens du travail bien fait.

De cette prise de conscience, le Sénégal en émergence a fort bien besoin pour ne pas endiguer tous les efforts qui sont en train d'être faits dans le sens d'un développement durable.

Le Sénégal est un pays reconnaissant !