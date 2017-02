Afrique: CAN2017 - Clôture en beauté !

Dans la deuxième partie du spectacle, le logo de la Can 2017 plus les drapeaux des 16 nations qualifiées ont été exposés sur l'aire de jeu. Ensuite un jeune garçon portant le fameux trophée que se disputaient les 16 nations est venu exposer l'objet de tous les désirs sur la pelouse. Le tout en présence du chef de l'Etat gabonais, Ali Bongo, entouré du président de la Fifa, Gianni Infantino, ainsi que de la Caf, Issa Hayatou. Après 21 jours de compétition donc la Can 2017 a pris fin avec ce sentiment que le jeu l'a emporté sur l'enjeu, le fair-play s'est imposé aux uns et autres au grand bénéfice du football africain. Rendez-vous est pour dans deux ans an ... Cameroun.

