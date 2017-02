Algérie: Vague de froid dans le Hodna - La kachabia a la côte à M'sila

Pour les hommes aisés et les moins jeunes, rien ne peut remplacer une kachabia et surtout un burnous en ouaber ou, à défaut, en laine pour les froides journées d'hiver.

Toutefois, la kachabia en flanelle cousue à Boussaâda jouit toujours d'une certaine renommée qui la maintient en bonne place sur le marché, d'autant plus qu'elle est présentée dans des couleurs autres que le marron et le blanc des traditionnelles kachabia de laine.

Cette augmentation des prix reste, par ailleurs, en deçà des attentes des maîtres artisans qui estiment que les tarifs actuels ne rémunèrent pas "correctement" l'effort fourni pour tisser et coudre à la main une kachabia ou un burnous de pure laine, contrairement aux costumes traditionnels confectionnés en tissu, cédés entre 2000 et 2500 DA et qui n'exigent que l'effort de la couture.

M'sila — Le marché des habits traditionnels dans la wilaya de M'sila connait, en ces jours de froid glaciel, un engouement particulier des citoyens pour la kachabia et le burnous, habits traditionnels dont les prix enregistrent une augmentation sensible comparativement à l'année passée.

