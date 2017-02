Sénégal: Cancer - Le diagnostic précoce permet de sauver des vies et d'abaisser le coût du traitement

communiqué de presse

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a rappelé dans un communiqué que le diagnostic précoce du cancer permet de sauver des vies et d'abaisser le coût du traitement.

Selon l'organisation onusienne de la santé, 8,8 millions de personnes meurent chaque année d'un cancer, pour l'essentiel dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, et que l'un des problèmes tient au fait que le diagnostic intervient souvent trop tard.

« Le diagnostic tardif du cancer et l'inaptitude à proposer un traitement condamnent beaucoup de personnes à souffrir inutilement et à mourir prématurément », souligne le Directeur du Département Prise en charge des maladies non transmissibles, handicap, prévention de la violence et du traumatisme, le Dr Etienne Krug,

Le dépistage précoce du cancer réduit en outre sensiblement ses conséquences financières : non seulement le traitement est moins onéreux au début de la maladie, mais les personnes concernées peuvent aussi continuer à travailler et à subvenir aux besoins de leur famille si elles ont accès à un traitement efficace en temps voulu.

Les trois étapes du diagnostic précoce sont les suivantes : améliorer la sensibilisation du public aux différents symptômes du cancer et encourager les personnes à consulter lorsqu'ils se manifestent; investir dans le renforcement et l'équipement des services de santé et la formation des soignants de façon à ce qu'ils puissent poser un diagnostic correct en temps utile; veiller à ce que les personnes atteintes d'un cancer aient accès à un traitement sûr et efficace, y compris pour soulager la douleur, sans être en proie à des difficultés personnelles ou financières prohibitives, ajoute la même source.

Toujours selon le communiqué, la plupart des personnes auxquelles on a diagnostiqué un cancer, vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, où surviennent deux tiers des décès liés à cette maladie.