Ile Maurice: Christine Lagarde anime une conférence sur la Stabilité financière et activités bancaires panafricaines

Pour Lagarde, la vigilance et la coopération seront nécessaires afin de garantir la stabilité et la résilience. Parce que l'expansion des banques panafricaines intervient dans un contexte d'évolution réglementaire à l'échelle internationale. Déclenché par la crise de 2008, ce processus de réforme vise à ériger des dispositifs de protection plus robustes face aux crises futures.

Elles ont fait progresser l'intégration économique et ont contribué à promouvoir l'inclusion financière, et elles ont mis en valeur les outils technologiques, y compris ceux aux effets perturbateurs ; j'en veux pour preuve les avancées considérables de la banque mobile au Kenya.

Ces institutions, souligne Christine Lagarde, dont certaines participent à cette conférence, ont comblé le vide laissé par le désengagement des banques européennes et américaines depuis la crise. Grâce à des produits et services de meilleure qualité, elles accompagnent la croissance des pays.

