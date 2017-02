Sénégal: Election Présidence Commission UA - Bathily, chronique d'une défaite avant l'heure

La faute au Président de la République du Sénégal qui avait, en dernière minute donné des instructions fermes à son ministre des finances Amadou Ba de convoquer une réunion extraordinaire de la Cedeao dans les couloirs de l'hôtel Ivoire afin d'harmoniser les positions entre les différents candidats. Et dont ce dernier s'est acquitté avec brio puisqu'ayant réussi le tour de force de fédérer la Cedeao qui avait plusieurs candidats et signant du coup la défaite du candidat tchadien.

La réunion de dernière minute de la CEDEAO pour arrondir les angles fait voler l'unité de façade en éclats. Les présidents informent qu'ils vont soutenir le Tchadien. La réunion tourne court. Malgré cela, nos diplomates font croire au Chef de l'Etat que nous avons d'autres soutiens et que le candidat tchadien va sortir dès le premier tour et avec le report de voix, la Cedeao reviendra soutenir le candidat Bathily. Alors qu'il fallait après cette réunion trouver une porte de sortie au président qui devait retirer la candidature puisque il n'y avait pas consensus au niveau de l'instance sous-régionale. Mais que nenni.

Cette guerre sur la présidence de l'UA atteint son paroxysme avec le Sommet de Dakar sur la paix et la Sécurité. Aucun chef d'Etat n'est venu, sauf à la dernière minute le Nigérian Buhari pour sauver ce qui peut l'être encore. Zuma est absente, de même que le commissaire à la paix et la sécurité. A partir du Sommet de Dakar, tous les observateurs avertis savaient que la candidature du Sénégal n'avait aucune chance de passer. L'isolement de la diplomatie sénégalaise se fait perceptible.

De même, le Tchad joue sur son influence au niveau de la CEDEAO. Beaucoup de pays lui sont redevables : Niger, Burkina Faso, Mali, Nigéria, etc. Le bloc de la CEDEAO se fissure au fur et à mesure que l'échéance approche.

Dans la zone ouest africaine, les relations entre le Sénégal et les autres ne sont pas au beau fixe. A preuve, lors du Sommet de la paix et de la sécurité maritime, le Sénégal ne signe pas la charte. Colère côté togolais. Faure Eyadéma en visite au Kenya , annonce le soutien de son pays au candidat Amina Djibril Mohamet : une sorte de réponse au Sénégal

Avec la candidature du Professeur Abdoulaye Bathily à la tête de l'UA, beaucoup y voit un pion du Maroc, compte tenu des relations excellentes entre le Sénégal et le royaume chérifien. Il y a aussi la visite du roi du Maroc à Dakar avec la déclaration du roi sur la marche verte pour la première fois hors du Maroc et à Dakar. De son côté, Alger voit d'un mauvais œil le retour du Maroc et fait jouer sa diplomatie pour contrer la candidature du Maroc. Et c'est ce qu'il faudrait comprendre dans la sortie du ministre des affaires étrangères Mankeur Ndiaye pour tenter de justifier le camouflet subit dans sa conférence de presse jeudi passée : « Il y a un pays africain qui a mené campagne contre Bathily, candidat du Sénégal, alors qu'il en avait pas »

La défaite de l'ancien diplomate onusien et homme politique sénégalais n'a rien de surprenant. Pour les observateurs avertis, les germes de l'échec remontent à longtemps. En effet, au 27ième Sommet de l'UA, la CEDEAO, sous l'impulsion du Sénégal demande un nouvel appel à candidature et s'abstient de voter. De fait, aucun candidat n'a pu avoir le quorum 36 voix sur 54.

