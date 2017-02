Algérie: Signature d'une convention Douanes-Cread pour l'amélioration du service public douanier

Alger — La Direction générale des Douanes (DGD) et le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Cread) ont signé lundi à Alger une convention en vue du développement des compétences et de la modernisation de l'administration douanière.

Paraphée par le directeur général des Douanes, Kaddour Bentahar, et le directeur du Cread, Yacine Belarbi, cette convention s'inscrit dans le cadre de l'exécution des orientations du plan stratégique des douanes algériennes 2016-2019, notamment celles relatives à leur ouverture sur leur environnement et l'amélioration du service public douanier.

Cette coopération portera sur trois volets principaux: le contrôle douanier, les renseignements, ainsi que la gestion des ressources humaines et des compétences, a expliqué M. Bentahar.

Les deux parties s'engagent ainsi à développer leurs échanges bilatéraux en matière de recherche à travers l'organisation de conférences sur les différentes thématiques, l'élaboration par le Cread des études pour la DGD selon ses besoins, l'association de spécialistes de la DGD aux différents travaux de recherche du Cread et l'organisation de manifestations scientifiques liées à l'activité douanière.

Il s'agit aussi de la participation des douanes aux activités de recherche du Cread, de la création conjointe d'unités mixtes de recherche et de l'organisation de formations par le Cread au profit des fonctionnaires des douanes.

Quant au résultat de cette coopération entre les deux institutions, il va constituer "un outil de modernisation et de développement de l'administration des douanes", a expliqué le même responsable selon lequel cette convention consacre le principe d'ouverture de l'administration sur le monde de la recherche.

Pour sa part, M. Belarbi a fait valoir que cette forme de coopération entrait dans le cadre de la stratégie de la Direction générale de la recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui prône la collaboration du Cread avec les institutions économiques de l'Etat et ses administrations.

"A travers cette recherche, nous allons essayer de contribuer avec les cadres de l'administration des douanes pour l'identification des moyens et des techniques de l'amélioration du rendement et de la modernisation des outils de travail", a soutenu le directeur du Cread.

Cette collaboration avec les Douanes n'est d'ailleurs pas la première pour le Cread qui avait, auparavant, déjà élaboré une recherche portant sur le thème de l'usager de l'administration douanière.

Pour rappel, le Cread, qui est sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a pour missions de mener des recherches théoriques appliquées sur le développement économique, et d'étudier, entres autres, les conditions économiques et sociales nécessaires au renforcement de l'intégration intersectorielle, de la création et de la maîtrise technologiques et d'une gestion efficace aux niveaux macro et microéconomiques.