Algérie: Tizi Ouzou - Célébration du premier anniversaire de l'officialisation de tamazight

Tizi Ouzou — Le premier anniversaire de l'officialisation de la langue amazighe a été célébré lundi à la maison de la culture Mouloud Mammeri sous le thème "Constitutionnalisation de tamazight, consolidation de l'identité nationale et de la culture algérienne".

A l'ouverture de la manifestation qui a eu lieu au niveau du hall des expositions de l'établissement, la directrice de la culture, Nabila Goumeziane, a considéré que la consécration de tamazight comme langue officielle à l'issue de la dernière révision de la Constitution en 2016 est "un évènement important qui est venu consolider l'identité nationale et affirmer la richesse et la diversité de la culture algérienne".

"Nous avons dépassé l'étape de la consécration et nous devons passer à celle du travail académique et de la recherche linguistique et scientifique dans la perspective de la promouvoir et de la développer", a-t-elle soutenu.

Nabila Goumeziane a tenu par cette occasion à rendre hommage à tous ceux qui ont £uvré pour la pérennité de cette langue parmi les artistes les chercheurs et les écrivains, notamment ceux qui sont passés de l'oralité à l'écrit, à l'image de l'anthropologue et linguiste Mouloud Mammeri "dont le nom ne peut se détacher du combat identitaire et des efforts consentis pour la préservation de Tamazight".

Selon elle, le développement et le confortement de la langue amazighe en tant que pilier de l'identité nationale nécessite la conjugaison de tous les efforts et l'implication de différents acteurs et secteurs comme l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, les maisons d'éditions, les laboratoires de recherche, le haut commissariat à l'amazighité et le mouvement associatif.

Présent à la cérémonie d'ouverture de la manifestation Kheled Guermah, le père de Massinissa Guermah, première victime des évènements du printemps noir de 2001, a déclaré être "heureux que tamazight soit (langue) nationale et officielle", tout en précisant que les citoyens comptent sur les chercheurs et les universitaires pour la développer.

"Nous récoltons le fruit de nos sacrifices. Je rends hommage à tous les défenseurs de la cause identitaire et les martyrs des évènements tragiques de 2001", a-t-il lancé.

Pour sa part, Boudjemaâ Aziri, chargé de l'enseignement et de la recherche au niveau du haut commissariat à l'amazighité, a précisé lors d'une conférence que "Tamazight doit unir tous les Algériens en lui accordant un aspect national à travers notamment la généralisation de son enseignement et son introduction dans la sphère officielle."

Dans ce cadre, le HCA a conclu un protocole d'accord avec le ministère de l'Education nationale auquel une stratégie de généralisation progressive de l'enseignement de tamazight a été proposée.

"Pour 2017, nous nous sommes fixés l'objectif d'élever le nombre de wilaya concernées par cette démarche à 24. Et grâce à la bonne volonté des responsables du secteur de l'éducation nous avons atteint les 32 wilayas", a-t-il précisé.

Il a affirmé également que des cours de Tamazight au profit des adultes sont assurés au niveau de 22 wilayas contre neuf (09) en 2016 à travers le réseau de l'association Iqraa.

Par ailleurs, et dans la perspective d'introduite cette langue à l'intérieur des institutions, le HCA organise des journées de formation au profit des fonctionnaires de certains secteurs comme la justice et la sécurité sociale, a-t-il fait savoir.

L'autre point sur lequel travail l'instance est celui de l'introduction de tamazight dans la sphère officielle à travers des travaux de traduction de certains documents officiels comme la nouvelle constitution qui a été traduite dans son intégralité, ainsi que la proclamation du premier novembre 1954 et la plate-forme du congrès de la Soummam.

Boudjemaâ Aziri a mis l'accent également sur la nécessité de publier des thèses réalisées en tamazight et leur mise à la disposition de la communauté universitaire et scientifique publique, d'élaborer un dictionnaire de tamazight, en plus d'une documentation spécialisée dans différents domaines, en vue de rendre cette langue fonctionnelle et usuelle.