Afrique de l'Ouest: La paix et la sécurité au menu de la réunion du G5 Sahel

La réunion des chefs d'Etat et de gouvernement a été précédée par la rencontre des ministres de la Défense, de la sécurité et des affaires étrangères tenue dimanche, qui avait pour but de préparer le sommet des chefs d'Etat. Un projet de formation d'une force sous-régionale serait envisagé par le G5 Sahel.

La plus récente attaque terroriste perpétrée dans ce pays est celle de Menaka dans le nord où 4 soldats sont morts samedi, mais celle qui a eu plus d'ampleur reste l'attaque de Gao où près de 80 personnes ont trouvé la mort le 18 janvier.

Il s'agit surtout des pays comme le Niger et le Burkina voisins qui font régulièrement face à des actes terroristes. Et selon des experts, leurs auteurs viennent du Mali où y repartent après avoir commis leur forfait.

Les chefs d'Etat du G5 Sahel - regroupant le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad - se sont retrouvés le lundi 6 février à Bamako, à la faveur d'un sommet extraordinaire pour discuter de la « la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel », comme l'indique le thème de la rencontre.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.