Cameroun: CAN 2017 - Claude Leroy heureux du sacre des Lions indomptables

Les Lions indomptables ont gagné la CAN 2017, remportant ainsi leur 5è titre dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des nations.

Après cette victoire sur l'Egypte, le sélectionneur du Togo, Claude Leroy, a donné ses impressions sur son ancienne équipe et n'a pas caché sa joie de voir le Cameroun sacré champion dans une interview à Jeune Afrique. « Cela me rappelle 1988, quand j'étais sélectionneur et que nous étions devenus champions d'Afrique. Plusieurs grands anciens n'étaient plus là, des nouveaux les avaient remplacés et le Cameroun n'était pas favori, et pourtant... Cette équipe du Cameroun 2017 a montré une chose essentielle : on devient champion d'Afrique à 23 ! On a vu qu'il y avait une grosse solidarité, un excellent état d'esprit et des joueurs motivés.

Regardez Nkoulou et Aboubakar : ils n'étaient pas titulaires au coup d'envoi. Nkoulou rentre après la blessure de Teikeu, Aboubakar parce que Hugo Broos décide d'apporter de la puissance en attaque après la première période. Deux joueurs qui n'avaient pas énormément joué alors qu'ils font partie des anciens. Et ce sont eux qui marquent les deux buts des Lions », a-t-il dit avant d'ajouter que l'Egypte ne mérite pas de gagner cette CAN.

« Sincèrement, c'est une bonne chose pour le football que l'Égypte ne soit pas championne d'Afrique. Son attitude est trop défensive. Le foot, ce n'est pas ça. Il y a des joueurs de talent, une vraie qualité collective, une organisation défensive solide, mais quand on a un joyau comme Mohamed Salah, on l'utilise autrement. Il est esseulé devant... Je ne vais pas trahir un secret en vous disant que dimanche soir, j'étais supporter des Lions. La fête au Cameroun va être incroyable ».