Sénégal: Hausse des denrées de première nécessité - L'ASDIC rue dans les brancards

L'Association de Défense des Intérêts commun des Consommateurs (ASDIC), constate une hausse injustifiée des denrées de premières nécessités (huiles-sucres-riz... ), et une hausse malheureuse et continue du prix des loyers.

Selon l'ASDIC, l'amour de notre patrie, l'esprit de citoyenneté, et l'engagement patriotique doivent pousser le Ministre du commerce à démissionner par incompétence et laxisme. L'urgence, avec une forte dynamique de croissance démographique (2.7 %) et une perspective d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, notre politique sociale et commerciale reste médiocre et non planifiée.

Une politique sociale doit être soutenue, contrairement à ce que les consommateurs sénégalais subissent au quotidien. Selon l'ASDIC, la montée de la violence et de l'agressivité de la population sont des indicateurs prouvant que la pauvreté et la misère se sont bien installées car le pouvoir d'achat du consommateur sénégalais n'arrive plus à couvrir ses charges courantes et besoins élémentaires.

A titre illustratif, la bouteille d'huile de 250 ml coûte 300 FCFA alors que le taux du Smig (salaire minimum interprofessionnel garanti) est de 209.10 FCFA. Ceci atteste l'échec de la politique sociale économique et commerciale de l'actuel régime et un manque de vision stratégique aux prévisions.