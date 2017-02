Algérie: Des formateurs préconisent le perfectionnement technique des stagiaires dans les entreprises après le diplôme

Alger — Les entreprises du secteur économique ont besoin de former leur personnel notamment dans le domaine technique afin de parfaire les connaissances acquises après l'obtention de leurs diplômes, ont souligné lundi à Alger des responsables de la formation lors d'un Salon national consacré à ce thème.

Le directeur de l'Institut de formation en électricité et gaz de Sonelgaz, Djebbar M'hidi, a indiqué lors d'une conférence de presse que "2.500 stagiaires sont pris en charge en 2016 pour leur perfectionnement ou pour des formations d'intégration pour les nouvelles recrues".

"On ne peut pas recruter un universitaire dans le domaine technique sans passer par la formation car c'est une exigence de sécurité pour l'employé, le client et le matériel et c'est suite à ces formations que les candidats sont employés", selon M. Djebar.

Il a précisé que "ces formations portent sur le management et sur le domaine technique pour répondre aux besoins de Sonelgaz qui forme aussi tous les agents de ses sous-traitants dans le domaine du gaz et de l'électricité, de l'informatique ou autres disciplines encore".

"Nous formons aussi des employés dans le domaine des énergies nouvelles car dans les cinq prochaines années, il y aura de nouvelles centrales qu'il faudra gérer", a-t-il expliqué.

De son côté, la directrice du Centre de qualification et de recyclage de l'Etablissement national de la navigation aérienne (CQRENA), a déclaré que "les ingénieurs et les techniciens supérieurs subissent de nombreuses formations dans le domaine de l'aéronautique car il y a des équipement de surveillance de pointe dont le fonctionnement nécessite un personnel qualifié selon les recommandations de l'Organisation internationale de l'aviation civile".

"450 contrôleurs aériens et des techniciens, tous des nouvelles recrues, subissent des formations au centre de qualification", précise-t-elle.

En ce qui concerne la formation dans les grands domaines du développement économique, le directeur général de l'Ecole supérieure algérienne des affaires, Patrick Michelitti, a souligné que cette institution est engagée dans la formation continue à travers des MBA et des masters spécialisés en management de télécom, sur la supplay chain ((approvisionnement), le transport et la logistique ou encore le marketing digital et le e-commerce.

"Ce sont tous des secteurs de pointe tout comme ceux des industries pharmaceutique et des services", a-t-il ajouté.

Dans le domaine du bâtiment, le responsable de Kit construction, a expliqué que cette entreprise a signé un accord avec les promoteurs immobiliers pour former 500 agents spécialisés dans l'entretien des parties collectives des bâtiments "pour se charger de l'entretien des cités afin d'empêcher leur dégradation continue".

Enfin, le commissaire du Salon national de la formation continue, Ali Belkhiri, a souligné que "Le transport arien, le secteur minier, le tourisme et l'industrie automobile sont autant de domaines qui recrutent et qui « ont donc besoin de former leur personnel pour bien produire et faire face à la concurrence".

"Lors de ce Salon, nous avons mis l'accent sur la formation continue au profit du secteur économique même si toutes les instituions ont besoin de mettre à niveau les compétences de leur personnel », a indiqué M. Belkhiri.

Une quarantaine d'institution et d'écoles de formation ont participé à ce Salon qui se poursuit jusqu'au 8 février et lors desquels des candidats à la formation peuvent s'informer des diverses opportunités offertes.