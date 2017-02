Algérie: Le référent religieux national est le creuset qui unit les Algériens

Laghouat — Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aïssa, a indiqué, lundi à Laghouat, que le référent religieux national est le creuset qui rassemble et unit les Algériens.

"Le référent religieux est le creuset devant rassembler et unifier les Algériens, et dans l'esprit duquel nous nous concertons en cas de différend", a affirmé M. Aïssa en ouverture d'un séminaire national sur les conseils scientifiques, tenu au centre de recherches islamiques et civilisation.

"Il s'agit d'une méthodologie civilisée et non un référent d'exclusion", a-t-il estimé.

Pour M.Aissa, "le référent religieux national ne diffère pas de celui du monde musulman, en tant que source authentique au service du pays".

S'agissant de la diffusion dernièrement de certains courants de pensée et doctrinaux en Algérie, le ministre des Affaires religieuses a affirmé que cela n'était pas nouveau et qu'elle relevait d'une volonté de saper le socle unissant les algériens, d'ébranler ses principes et de semer le doute quant à l'héritage ayant permis de préserver la cohésion à travers sa longue Histoire.

"Notre religion est cohérente car authentique et fondée sur la modération et le juste milieu". Elle "s'inspire de l'héritage de nos écoles, universités et zaouïas", a-t-il souligné, avant de valoriser le rôle des zaouias dans la protection du référent religieux et de l'Islam authentique.

M. Aïssa a appelé les conseils scientifiques des wilayas à sélectionner les ouvrages, livres et matières d'enseignement, fonder des chaires scientifiques dans les mosquées.

Le ministre a, dans ce même ordre d'idées, fait état de l'intention de son département de lancer, en coordination avec le ministère de la Communication, une initiative d'animation, par des imams, d'émissions religieuses télévisées, sur les chaînes publiques et privées, en sus de l'initiation des journalistes sur la juste terminologie islamique.

Concernant les préparatifs liés à la prochaine saison du Hadj, le ministre a révélé que 38 agences touristiques, dont deux publiques, sont concernées par l'opération et que le quota de l'Algérie sera connu le 16 février prochain.

Il a ajouté que les frais du Hadj connaitront cette saison une hausse, en raison de prestations obligatoires et supplémentaires imposées par les autorités saoudiennes.

Le ministre des Affaires religieuses a auparavant reçu un exposé sur la mosquée pôle, en cours de réalisation au chef lieu de la wilaya de Laghouat, dont les gros oeuvres sont à près de 94% d'avancement.

A Laghouat, M. Aïssa s'est enquis aussi de la situation de la vieille mosquée et de la grande mosquée à la cité "El-Saffah" qui ont bénéficié d'opérations de restauration.

Le ministre a, au terme de cette visite, assisté à une partie des travaux des conseils scientifiques.