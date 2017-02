Maroc: Le réalisateur des "Simpson" invité d'exception du FICAM

La Fondation Aïcha en partenariat avec l'Institut français de Meknès organise la 16ème édition du Festival international de cinéma d'animation de Meknès (FICAM) du 17 au 22 mars 2017.

A l'instar des précédentes éditions, le FICAM accueillera, selon les organisateurs, l'une des grandes personnalités du cinéma d'animation international, notamment David Silverman réalisateur de la série américaine «Les Simspon» qui célèbre ses trente ans en mars 2017. David Silverman donnera «La leçon de cinéma du FICAM 2017».

Il reviendra sur le développement et la production de l'émission et gratifiera le public du festival d'une démonstration de la technique d'animation des célèbres personnages de la série. Il évoquera également son riche parcours dans le cadre d'une rencontre qui se déroulera à l'Institut français de Meknès et qui sera animée par Alexis Hunot, journaliste spécialisé dans le cinéma d'animation.

David Silverman a remporté quatre fois le Emmy Award du meilleur réalisateur. Il est connu pour avoir réalisé plusieurs épisodes de la série d'animation télévisée «Les Simpson» dans laquelle il est impliqué depuis ses débuts.

Il est animateur de tous les courts-métrages originaux des «Simpson» diffusés sur le Tracey Ullman Show dont il est également le superviseur et le directeur d'animation durant plusieurs années. En 2007, il réalise Les «Simpson - Le film».

En 2002, il coréalise «Monstres et Cie» et en 2012 «The Longest Daycare», court-métrage avec pour vedette Maggie Simpson qui sera nommé pour l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Actuellement, David Silverman est réalisateur et producteur consultant de la série «Les Simpson», tout en développant d'autres projets.