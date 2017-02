Algérie: Partenariat économique - Le pays est pour la France un "allié décisif"

Deux juges ont été nommées à la Cour africaine des droit de l'homme et des peuples pour une… Plus »

"D'une façon plus globale, sur le plan stratégique, nous pouvons dire que le duo Paris-Alger est au c£ur de l'interface Europe-Afrique. L'Algérie est au c£ur de l'Afrique du Nord, avec des pays très importants comme le Maroc et la Tunisie. Pour un pays comme la France, Paris-Alger doit jouer un rôle aussi structurant que Paris-Berlin", a-t-il expliqué.

Il a souhaité à cet effet que ce projet aboutisse et se concrétise pour permettre "aussi de mobiliser des équipementiers français et de créer des centaines d'emplois localement", indiquant que l'Algérie ne saurait être un "simple marché".

"(à), l'Algérie est actuellement le pivot le plus stable du Maghreb", a-t-il ajouté, faisant valoir que face aux compétiteurs internationaux dans la région, notamment l'Allemagne, "j'ai la conviction que nous, Français, devons être en amont de la stratégie de développement de l'Algérie, et agir avec elle".

Paris — L'Algérie est pour la France "un allié décisif", a affirmé lundi le Haut Responsable français à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne, Jean-Louis Levet, relevant qu'elle est actuellement le "pivot le plus stable" du Maghreb.

