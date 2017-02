Algérie: Le pays connaît un processus de réforme sérieux et un engagement à aller vers la stabilité et la sérénité

Alger — Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal a affirmé lundi que l'Algérie connaissait "un processus de réforme sérieux", mettant en exergue la volonté de l'Etat de mener le pays vers "la stabilité et la sérénité".

"L'Algérie connaît aujourd'hui un processus de réforme sérieux et un engagement des responsables au plus haut niveau de l'Etat de mener le pays vers la stabilité et la sérénité", a indiqué M. Derbal lors d'une conférence-débat, animée au Conseil de la Nation, sous le thème "La HIISE: entre impératif de transparence et exigence de la diffusion de la culture électorale".

En réponse à une question sur les craintes de certaines parties au sujet de la supervision des prochaines législatives par le ministère de l'intérieur et des collectivités locales, M. Derbal a mis l'accent sur le rôle des intellectuels dans "la réforme et la construction de l'opinion publique", affirmant que "le monde entier connaît des mutations dans tous les domaines économique, politique et sécuritaire", d'où la nécessité pour nous, a-t-il dit "de changer de notre plein gré".

La HIISE, issue de la dernière révision constitutionnelle, "est un chapitre de la reforme politique qui s'inscrit dans le cadre d'un processus de reformes engagé depuis l'automne 1999, englobant plusieurs grands chantiers dont celui de la justice, de l'éducation et d'autres secteurs", a-t-il indiqué.

Quant aux appréhensions exprimées par certains concernant l'utilisation de moyens de l'Etat par des candidats aux élections, le président de la HIISE a réitéré l'interdiction de la loi a ce sujet.

"La candidature d'un responsable ne le place pas au dessus de la loi", a-t-il ajouté, affirmant que "l'interdiction s'applique à tout un chacun, responsable où non responsable".

M. Derbal a précisé, dans ce cadre, que les missions et les prérogatives confiées à la HIISE "montrent que sa préoccupation majeure est que le citoyen accomplisse son devoir électoral dans la sérénité et dans le respect de la loi".

Par ailleurs, le président de la HIISE a mis l'accent sur la nécessité de tirer profit des nouvelles technologies lors des différentes opérations électorales, soulignant dans ce cadre l'efficacité du numéro d'identification nationale, notamment pour la révision des listes électorales.

La HIISE a tenu sa première réunion le 22 janvier. Elle est composée de 410 membres, 205 magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, et 205 compétences indépendantes choisies parmi la société civile.

La Constitution confère à la Haute instance la mission, en toute indépendance, de consolider la crédibilité des élections et de veiller à leur transparence et probité, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin.