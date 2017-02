Cote d'Ivoire: Logements - La Chambre nationale des Promoteurs veut réduire le déficit

Le président de la Cnpci-CI a plaidé, auprès du gouvernement, pour l'application des décrets signés visant à participer à la résolution du problème de déficit observé dans le domaine du logement en Côte d'Ivoire.

La Chambre nationale des Constructeurs et promoteurs agréés de Côte d'Ivoire (Cnpci-Ci) compte jouer pleinement sa partition dans l'ambitieux programme du Gouvernement visant à réduire le déficit de logements estimé à environ 700.000 logements.

C'est ce qu'a affirmé jeudi 01 février, son président, Siriki Sangaré, au cours d'une sympathique cérémonie de présentation de vœux qui a eu pour cadre le somptueux restaurant l'Assiette africaine, au Plateau.

Le président de la Cnpci-CI a plaidé, auprès du gouvernement, pour l'application des décrets signés visant à participer à la résolution du problème de déficit observé dans le domaine du logement en Côte d'Ivoire.

Il a surtout insisté sur l'appui du gouvernement dans les questions liées au foncier. Siriki Sangaré estime que les Attestation de construction définitive (Acd) devraient se faire avec plus de célérité afin de permettre aux promoteurs et constructeurs de bénéficier de garanties bancaires.

Sans oublier les Vrd primaires (épuration des eaux, canalisations, fosses septiques... ).Car, dit-il, « L'Etat a déjà beaucoup fait, pour résorber la question du déficit en logements. Mais, il devrait continuer à faire davantage en favorisant une diligence dans la délivrance des Acd, la réalisation des Vrd primaires sur les sites des logements sociaux, économiques et standing du programme présidentiel ... »

A en croire son président, la Chambre nationale des Promoteurs et Constructeurs agréés a eu une année riche en activités avec entre autres, l'organisation de la 1ère édition du Forum international du Logement social, économique et de standing (Filoses), dont la seconde édition est prévue pour 2018, la signature de plusieurs conventions et accords de partenariat. Il a également dit sa gratitude et sa reconnaissance aux membres de la Chambre avec qui, il a réussi à obtenir les résultats qui font de la Chambre aujourd'hui une faitière crédible et un interlocuteur sérieux pour les gouvernants et les partenaires internationaux. Il a invité son équipe à poursuivre la cohésion et la solidarité, gages de succès et de réussite.

Pour finir, le président de la Chambre nationale des Promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire a tenu à rendre hommage aux ministres Sanogo Mamadou, Gnamien N'goran et l'actuel locataire du département ministériel, Claude Isaac Dé pour d'une part, leurs différents appuis et d'autre part la sollicitude dont ils ont fait montre dans la conduite des dossiers concernant la chambre nationale des Promoteurs et Constructeurs agréés de Côte d'Ivoire.