Algérie: "Sans voile et sans remords" de Leila Aslaoui bientôt sur les planches

Leila Aslaoui, auteure de l'histoire tirée de l'histoire réelle d'une de ses anciennes camarades de classe, a déclaré que "Sans voile et sans remords" était un "hommage" au courage et à la détermination de la femme.

De cette dualité entre une mère qui a peur d'affronter le passé et sa fille qui manifeste une soif de savoir pour pouvoir comprendre et avancer, la tragédie s'installe donnant lieu à des moments d'une tension extrême.

Au plan artistique, la réalisation de la pièce, coproduite par la Coopérative "Gosto" et le Théâtre national algérien, Mahieddine-Bachtarzi, a mis à contribution des artistes concepteurs: Arezki Mellal (adaptation), El Hadi Cherifa (chorégraphie), Noureddine Saoudi (traduction), Arezki Larbi (scénographie) et Mohcène pour le montage musical et audiovisuel.

