Burkina Faso: Toégui - Gloire ? Aux Etalons ! Honneur ? Aux Etalons !

Mardi élucus. J'avais pris soin de dresser le menu plusieurs jours à l'avance. Sans quoi avec tous ces moments devant la télé, CAN oblige, j'aurais pu n'être pas dans les délais à la rue Ousmane Sibiri.

J'avais l'intention de témoigner mes respects aux vaillants Etalons en leur consacrant les premiers paragraphes des présentes élucubrations. C'était sans compter avec cette information qui m'a mis hors de moi. Ce que j'avais appris ? Nous n'avons plus d'avion présidentiel. Et on ne nous a rien dit. C'est quoi cette histoire !? Notre « Force one du Nahouri » serait poussif au point que son utilisateur en chef, notre cher Président le compare à un tracteur. Un tracteur, c'est ce qu'il a dit le Président, lui qui pourtant n'a pas l'humour facile.

Ah non, pas de ça ! Nous ne pouvons pas ne pas avoir d'avion, un vrai avion cela s'entend. Il n'y va pas de l'honneur du seul Président du Faso, c'est tout le pays qui en prend un coup. L'avion présidentiel ce n'est pas l'avion de Roch c'est l'avion du Président du Faso. Et que faisons nous des risques encourus ? Nous allons attendre qu'un drame survienne pour nous entendre dire que c'est la volonté de Dieu et que c'est Dieu qui a fait ? Non, il nous faut un avion présidentiel digne de ce nom et pas un avion CATERPILLARD.

L'acquisition d'un nouvel avion aurait été la quadrature du cercle s'il n'y avait pas le PNDES. Mais il y a le PNDES. D'ailleurs Ablassé et Ra-Sablga n'ont-ils pas dit qu'avoir le PNDES est une chose et pouvoir dépenser le PNDES est une autre chose ? Le PNDES est là et ne cherche qu'à être dépensé. Nous allons le dépenser en achetant un avion. Et en Décembre prochain nous allons offrir un million de francs de primes de redevabilité à chacun de nos députés. C'est notre PNDES ce n'est pas le PNDES de quelqu'un d'autre. Non, un nouvel avion et plus vite que ça ! Bassolma Bazié on s'en fout. Smokey, on s'en fout. Les OSC emmerdeurs donneurs de leçon on s'en fout.

Et puis c'est qui ce Sénégalais ? Celui qui, après avoir joué à l' « avion-stoppeur » s'est permis de dire que notre avion présidentiel était comme un cargo, et pire, comme un container.

Non, monsieur le Sénégalais avion-stoppeur, avec tout le respect que nous vous devons, vous auriez mieux fait de vous taire. Notre avion présidentiel, un cargo... notre avion présidentiel, un container... Mais de quoi je me mêle !? Taisez-vous monsieur ! Vous dites que c'est la 2e fois que vous prenez notre avion présidentiel et que ce sera la dernière fois ? Tout le plaisir est pour nous. Adieu !

Nos Etalons sont de retour.

Gloire aux Etalons !

Victoire aux Etalons !

Honneur aux Etalons !

Tous les honneurs aux Etalons !

La foule, pour accueillir les Etalons. Le peuple, pour accueillir les Etalons. La foule et le peuple pour accueillir les Etalons. Le peuple et la foule pour accueillir les Etalons.

J'ai vu, j'ai entendu. Au regard de l'accueil qui a été réservé aux Etalons, ma conviction est faite que le peuple tient aux Etalons plus qu'à la prunelle de ses yeux.

Le peuple tient aux Etalons plus qu'au PNDES.

Le peuple tient aux Etalons plus qu'à la 5e République.

Le peuple tient aux Etalons plus qu'au Parti du Soleil Couchant.

Le peuple tient aux Etalons plus qu'aux Lion, Panthère et Eléphant réunis.

Le peuple tient aux Etalons plus qu'à tous les Tête de rat et Queue de lion réunis.

Le peuple tient aux Etalons plus qu'au kapokier à fleurs rouges.

Le peuple tient aux Etalons plus qu'à l'article 37.

Le peuple tient aux Etalons plus qu'au délit d'apparence.

Au cours d'une conférence de presse donnée le 2 février, les leaders du groupe parlementaire UPC ont déclaré que le Président de l'Assemblée Nationale sème la terreur à l'hémicycle et qu'il a « tendance à tout régenter ». Salif Diallo agirait en Homme fort et est devenu le centre de toutes les décisions sous peine de sanctions.

J'avoue que j'y ai perdu mes élucubrations. Des sanctions ? Comment se prennent donc les décisions à l'hémicycle c'est-à-dire le vote des lois ? Que ce soit à bulletin secret ou à main levée, Salif Diallo peut-il obliger un député à voter dans un sens ou dans un autre ?

Ensuite, si sanctions il y a, logiquement c'est contre des députés de l'opposition pour refus d'obtempérer. J'aimerais bien que l'on me donne un exemple, un seul exemple de sanction que pourrait prendre le Président contre un député de l'opposition. Si on me donne un seul exemple de sanction j'en conclurai que les sanctions sont récurrentes. Et si nos députés de l'opposition ont l'habitude de se faire sanctionner sans protester avec la dernière énergie, j'en conclurai que ce sont des députés dociles, des députés obéissants, des députés soumis. Ce serait alors à désespérer car ce n'est pas ce qu'on attend d'un député de l'opposition. Et on a presque envie de dire à un député soumis qui reçoit des coups sans se plaindre, on a presque envie de dire que c'est bien fait pour lui parce que de mon point de vue, le Président de l'Assemblée n'a même pas le pouvoir de réduire le temps de parole d'un député.

Hello ! Vous ne dormez pas au moins ? Ce que vous lisez ce ne sont que des élucubrations. Les élucubrations sont nulles et de nul effet. Ok ?

Ceux des députés qui doivent plutôt craindre le président Salifou Diallo, ce sont les députés du MPP. Ses députés. Il est le Président de l'Assemblée et aussi le Président du parti. Si un député du parti veut jouer au député rebelle, à forte tête, il pourrait le payer cher. De quelle manière ? Il y a des postes juteux à l'hémicycle. Il y a des voyages dans les pays lointains, j'allais dire dans les pays généreux. Qui décide de qui doit occuper tel poste juteux et de qui doit effectuer tel voyage ? Le Président du groupe parlementaire vous dites ? Et qui décide de qui doit être Président du groupe parlementaire, hé hé ?

Pour tenir ses députés en respect, le Président Salifou Diallo Président de l'Assemblée Nationale, Président du parti, au pouvoir détient surtout une arme redoutable. En 2020, il y aura des élections législatives, ce qui nécessitera la confection de nouvelles listes de candidats. Les députés de la présente législature qui aimeraient rebeloter en 2020 ont tout intérêt à avoir Salifou Diallo avec eux que contre eux.

Tout compte fait, Monsieur Alitou Ido, vous avec raison. Salifou Diallo est bien un Homme fort.

C'est une fausse querelle. C'est une fausse querelle faite aux députés. C'est ce que Maître Bénéwendé Sankara, Vice-Président de l'Assemblée Nationale et Président réélu de l'UNIR/PS a dit à propos du million palpé par nos députés en fin d'année passée. C'était au cours d'une conférence de presse du groupe parlementaire Burkindlim qui a eu lieu le 2 février, le même jour que celle de l'UPC.

Une fausse querelle. Tout à l'heure, j'aurais dû dire que l'UPC a fait une fausse querelle à Salifou Diallo en le traitant d'Homme fort. Salifou Diallo n'est pas Donald Trump qui est mondialement reconnu comme Homme fort. Mais pourquoi Maître Sankara a-t-il cru nécessaire de revenir sur la question du million des députés ? On avait passé l'éponge. Il ne faut plus revenir là-dessus. D'ailleurs à quoi bon persister dans la polémique ? Dès qu'on va évoquer le sujet, les députés bénéficiaires, ceux de l'opposition et ceux de la majorité vont se réfugier sur le caractère légal de l'opération. Comme un langage de sourds.

Personne n'a jamais contesté cette légalité et les députés connaissent bien les raisons de la controverse.

Encore une fois, sur la légalité de la prime de redevabilité nous sommes d'accord.

En France, François Fillon, candidat de la Droite à l'élection présidentielle à venir est présentement englué dans un scandale d'emplois fictifs et de népotisme qui va à coup sûr réduire à néant ses ambitions politiques. François Fillon, le pauvre, se débat autant qu'il peut. Mais plus il appuie sa défense par des arguments de droit et de légalité et plus il s'empêtre. Sa côte de popularité a sombré au plus bas en une semaine.

Le million de Noël des députés était légal.

De la légalité avant tout ou de la légitimité avant tout ?

De la légitimité. La légitimité est plus proche de la justice que la légalité.