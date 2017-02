Congo-Brazzaville: Diplomatie - De nouveaux axes de coopération

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, a reçu le lundi 6 février, son homologue libanais, Gibran Bassil, en visite de travail de 24 heures au Congo.

Même si le chef de la diplomatie libanaise ne s'est prêté aux questions de la presse, l'on sait que leur entretien a porté sur le renforcement des relations entre Beyrouth et Brazzaville. Les deux parties ont donc eu la possibilité de réaffirmer leur disponibilité d'établir une coopération plus fructueuse dans des domaines d'intérêts communs.

Cette visite a permis de « redynamiser les relations diplomatiques » entre la République du Congo et le Liban, en même temps qu'elle a été « une opportunité d'explorer d'autres axes de coopération », indique un communiqué de la direction de l'information et de la documentation du ministère des Affaires des étrangères.

Le Congo et le Liban ont établi leurs relations diplomatiques le 12 avril 2001. Mais la coopération entre les deux pays mérite d'être dynamisée pour plusieurs raisons, selon une source proche du ministère des Affaires étrangères. Ce raffermissement est nécessaire puisqu'en dépit des bonnes relations, les échanges de visites sont rares. De plus, la coopération bilatérale reste timide faute de cadre juridique. Pour tenter de remédier cette situation, la partie congolaise avait soumis en 2015 un projet d'accord-cadre de coopération et un mémorandum sur les consultations politiques.

Il faut cependant signaler qu'un accord bilatéral dans le domaine du transport avait été paraphé par les autorités aéronautiques des deux pays et attend toujours d'être signé. Cet accord a permis l'ouverture d'une ligne aérienne Brazzaville-Beyrouth assurée par Trans Air Congo (TAC) et Ecair, au moment où cette dernière compagnie avait encore sa flotte disponible. Hormis ce secteur, notons que le Liban possède une grande expérience dans les domaines du commerce, de la construction et des services qui pourraient être bénéfiques pour le Congo.